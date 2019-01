L'Impact s'apprête à souffrir

Durant son camp d’entraînement qui s’amorcera la semaine prochaine sous le chaud soleil de la Floride, l’Impact de Montréal suera à grosses gouttes sous les directives du préparateur physique de l’équipe, Robert Duvergne.

«Je pense que pour des trucs comme ça, tu n’es jamais assez prêt», a rigolé le milieu de terrain de l’Impact Samuel Piette, vendredi, lors de l’émission «Les Partants», sur les ondes de la chaîne TVA Sports.

Le Québécois disputera d’ailleurs la dernière saison prévue à son contrat avec l’Impact.

«Honnêtement, je suis très bien à Montréal, a confié Piette. Ça fait un an et demi que je suis revenu. Je prends encore plaisir à redécouvrir ma ville et revoir certains amis, ma famille. Je n’ai pas encore assez profité de Montréal. C’est sûr que j’aimerais continuer l’aventure ici.»

Et le numéro 6 se dit très en confiance à l’approche de la nouvelle saison.

«On revient avec le même personnel d’entraîneurs, a indiqué Piette. Deux ou trois semaines après la fin de la saison, on nous a envoyé un programme d’entraînement. Après que Mauro Biello eut été congédié [en 2017], on était un peu dans l’inconnu durant l’entre-saison jusqu’à ce que Rémi Garde soit nommé. On a eu un programme assez chargé pour être prêts quand on va arriver lundi.»

Piette est également heureux de retrouver la plupart de ses coéquipiers de la dernière saison.

«Je pense qu’on a plus ou moins le même noyau que l’an dernier. [Maximiliano] Urruti est une grosse prise pour nous. Ce qu’on avait besoin, c’est un attaquant qui marque des buts. Pour moi, la perte de [Alejandro] Silva est une grosse perte en termes de qualité offensive. Avec le fait qu’on va entamer la saison avec le même noyau sur lequel on s’est quitté l’an dernier et le même personnel d’entraîneurs, je pense qu’on est plus avancé.»