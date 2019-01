Marc-André Fleury y a toujours cru

Le gardien Marc-André Fleury n’a jamais désespéré sur le cas des Golden Knights.

Le Québécois se doutait bien que son équipe allait rebondir après un départ laborieux. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit à la mi-novembre. Si bien que les représentants de Las Vegas occupent maintenant le troisième rang de la section Pacifique avec une récolte de 60 points en 49 matchs.

Fleury n’est pas surpris du fait que les hommes de Gerard Gallant sont redevenus une puissance de la Ligue nationale.

«J’ai toujours cru en notre équipe, a-t-il indiqué en entrevue à la nouvelle émission quotidienne de TVA Sports, JiC, vendredi. J’ai confiance au groupe de joueurs et aux entraîneurs en place. J’étais plus surpris par nos insuccès en début de saison.»

En bon vétéran, Fleury sait pertinemment que le calendrier est long et qu’il est dangereux de penser déjà aux séries éliminatoires.

«On a une chance de gagner à chaque soir, mais il ne faut pas regarder trop loin non plus, a-t-il dit. Il faut juste penser au prochain match et continuer à monter au classement et ne pas penser aux succès de l’an passé.»

Maintenant âgé de 34 ans, Fleury espère remporter la Coupe Stanley pour la quatrième fois au printemps prochain. On le sent encore ébranlé d’être passé si près du but l’an passé.

«Je sais à quel point c’est difficile de se rendre en finale. J’étais déçu que notre belle histoire ne se termine pas avec le trophée dans nos mains. C’était difficile de voir l’autre équipe célébrer sur la glace. J’espère avoir la chance d’y retourner.»