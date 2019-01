Marc Bergevin doit bouger

Comment une équipe peut-elle prévoir une récolte de 97 points alors qu’elle n’a aucun patineur parmi les 50 meilleurs pointeurs du circuit ?

Comment peut-elle accéder aux séries éliminatoires avec une attaque massive qui devrait avoir l’autorisation de refuser toute pénalité décernée à l’adversaire, tellement elle est nulle ?

Comment le Tricolore a-t-il réussi à résister à la compétition intense que la parité prône chaque soir alors que son meilleur défenseur a raté les deux premiers mois du calendrier ?

Comment peut-il occuper le premier des deux postes dans la catégorie « équipes repêchées » sans avoir un joueur de centre reconnu parmi

Le groupe des centres de haut niveau ?

Rien ne favorise le Canadien... sauf l’essentiel : l’effort au travail. Si cette équipe a modifié la donne du tout au tout, c’est en raison de ce désir de compétitionner à chaque match, sans aucun complexe d’infériorité.

Prenons l’exemple de quelques formations. Dallas est un cas intéressant. Cette équipe est bien nantie en attaque. Elle mise sur des joueurs d’élite et elle devrait faire la vie dure aux meilleures formations de la division Centrale.

Médiocrité

Ce qu’on entend : « J’ai été incapable de chasser jusqu’à maintenant cette culture de médiocrité qu’on a créée au fil des ans. »

Jim Montgomery, l’entraîneur-chef de l’équipe, à sa première saison, ne parvient pas à inculquer à ses équipiers les bases fondamentales de la réussite.

Il y a certes le talent, mais il manque le plus important. C’est ce désir d’aller plus loin, ce désir de prouver aux partisans et aussi à soi-même que l’effort au boulot peut compenser un manque de talent.

Cela ne veut pas nécessairement dire que le Canadien est dans la même catégorie que le Lightning de Tampa Bay. Ou encore des Capitals de Washington. Ou des Jets de Winnipeg. Il peut difficilement se comparer à des formations comme les Predators de Nashville.

Et si on vous invite à voter pour la meilleure équipe au Canada, sans doute votre choix s’arrêtera-t-il sur les Maple Leafs de Toronto ou les Jets.

Mais s’il y a un département où le Canadien peut embarquer, sans aucune hésitation, dans le jeu des comparaisons, c’est sur le plan de la passion que les joueurs ont démontrée depuis le début de la saison.

Équipe déterminée

Marc Bergevin aura donc gagné son pari.

Il voulait changer l’attitude qui empoisonnait le vestiaire l’an dernier et faire du Canadien une équipe vaillante, déterminée. Quelques changements ici et là, une nouvelle gestion avec des gens qualifiés ont donné une nouvelle personnalité à l’organisation.

Photo Martin Chevalier

Les entraîneurs ont accompli un travail colossal jusqu’ici. La réponse des joueurs a été immédiate. Pendant le camp d’entraînement, on a vite compris que ce groupe allait tout au moins travailler avec passion. Alors, nous voici à quelques jours de la pause de la classique des étoiles et surtout à l’approche de la période des transactions. Ensuite, ce sera le sprint final pour obtenir un laissez-passer en vue du tournoi printanier.

Était-ce le scénario prévu chez les décideurs du Tricolore ?

Répondre oui serait masquer la réalité. On pouvait rêver, mais on ne pouvait faire autrement que de se garder une petite gêne. Sauf que maintenant, la réalité exige une profonde réflexion sur les décisions à prendre dans les prochaines semaines.

Est-ce que le statu quo quant aux effectifs est la solution à envisager ?

Espoirs protégés

Bergevin soutient, avec raison, qu’il ne touchera pas aux espoirs de l’organisation pour un joueur de location. Parfait. Personne ne contestera sa philosophie.

Par contre, avec les résultats étonnants obtenus depuis le début de la saison, le directeur général doit nécessairement donner un p’tit coup de pouce à sa troupe puisque la course finale s’annonce captivante et éreintante, en mars et en avril. Et les joueurs s’y attendent.

Être si près du but mérite qu’on s’assure d’arriver au fil parmi les huit équipes qui participeront à la première phase des séries.

Il y avait plusieurs recruteurs au match de mardi entre le Canadien et les Panthers de la Floride. On présume que les Panthers, en vertu de leur position au classement, représentent une équipe qu’on doit épier à chaque match.

Cependant, le style de jeu déployé par le Canadien attire l’attention. On voit des joueurs animés par la passion de gagner, par le désir d’aller plus loin.

Les Kings de Los Angeles avaient deux représentants et cette équipe devra faire le grand ménage. Des joueurs comme Tyler Toffoli et Jake Muzzin alimentent les rumeurs.

Les Blackhawks de Chicago, le Wild du Minnesota, les Stars de Dallas, les Canucks de Vancouver, le Lightning de Tampa Bay, les Sabres de Buffalo et les Predators de Nashville avaient tous des représentants.

Bergevin a joué les bonnes cartes pendant l’entre-saison. Les résultats lui donnent raison.

Maintenant, il doit poursuivre dans cette direction, et des actions s’imposent pour atteindre l’objectif qui, en septembre, était plutôt tiré de la science-fiction.

Cinq mois plus tard, l’objectif appartient à la réalité.