Mathieu Betts s’entraînera à Québec pour son pro day

ST. PETERSBURG | Contrairement à Laurent Duvernay-Tardif et Antony Auclair qui ont peaufiné en 2015 et 2017 respectivement leur préparation en prévision de leur pro day à Knoxville en compagnie du préparateur physique Charlie Petrone, Mathieu Betts, lui, s’entraînera à Québec.

« J’ai parlé à Guillaume (Rioux) et je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi excité à l’idée d’embarquer dans ce projet, a raconté l’ailier défensif du Rouge et Or de l’Université Laval. J’ai à cent pour cent confiance en Charlie, mais j’ai connu une très belle progression sur le plan physique à mes quatre années à Laval et je suis entre bonnes mains avec Guillaume. »

Betts souhaitait également demeurer dans son environnement avec ses proches et ses amis tout en complétant son baccalauréat en éducation physique. « Mon objectif est de jouer chez les professionnels et je ne pense pas être de retour. Je ne veux pas être affilié avec l’édition 2019 du Rouge et Or, mais je trouvais important de côtoyer les plus jeunes de l’équipe dans le gymnase et le vestiaire. Cette formule a très bien fonctionné pour moi dans le passé. »

Décisions semblables

Agent aussi de Duvernay-Tardif et Auclair, Sasha Ghavami est très à l’aise avec la décision de Betts. « Je laisse le joueur libre de sa décision, a-t-il indiqué. Mathieu est un gars discipliné, concentré et sérieux, et je n’ai aucun doute qu’il va être fin prêt pour son pro day. Il préférait demeurer dans son environnement avec sa blonde tout en poursuivant ses études. À Laval, les joueurs ont eu de bons résultats dans leurs tests physiques par le passé. On n’a qu’à penser à Marco Dubois, l’an dernier. »

Un autre poulain de Ghavami a choisi la même option que Betts l’an dernier. Membre de l’équipe de réserve des Chiefs de Kansas City, le joueur de ligne offensive Ryan Hunter a en effet préféré demeurer sur son campus à Bowling Green afin de se préparer pour son pro day au lieu de se rendre dans un centre spécialisé. « Son poids est passé de 335 livres à 317, a-t-il souligné. Il préparait sa nourriture, et sa décision a été profitable. »

Alexandre Savard sera lui aussi de retour à Québec. L’ailier rapproché du Rouge et Or s’entraînera avec Pascal Champagne à Élite Factor.

une partie de plus

Betts est fin prêt pour le East West Srine Game qui se déroulera cet après-midi à 15 h au Tropicana Field. Le match sera présenté sur les ondes de NFL Network. « Selon les recruteurs, les entraînements ont une plus grande valeur, mais je ne veux pas baisser mon niveau, a-t-il souligné. Je veux bien exécuter et fournir un bon effort. Il y a deux groupes indépendants sur la ligne défensive et ça ne fait aucune différence si tu es partant ou non. Tous vont obtenir un temps de jeu égal. »

« C’est un bonbon d’avoir la chance de disputer une partie de plus, ajoute Betts. Plusieurs gars à Québec vont regarder le match. »