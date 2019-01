Maurice Simba fait bonne impression

ST. PETERSBURG | Du haut de ses 6 pi 8 po, Maurice Simba fait tourner des têtes en Californie.

Le bloqueur étoile des Stingers de Concordia a laissé une très bonne impression depuis le début de la semaine au NFLPA Collegiate Bowl présenté au Rose Bowl à Pasadena. « Au début de la semaine, je me retrouvais sur la deuxième équipe et je suis maintenant sur la première, a raconté Simba. Je vais être partant pour le match. Je suis vraiment excité. »

Son physique accroche l’œil des recruteurs. « Les Eagles m’ont dit qu’ils avaient repêché un Australien de 6 pi 8 po en 2018, a-t-il souligné. Ils voient qu’il y a quelque chose à bâtir avec moi puisque je joue au football depuis peu de temps. J’ai été reçu en entrevue par 20 équipes. »

« Dans les réunions, je pose beaucoup de questions et j’applique les conseils des coachs sur le terrain, de poursuivre Simba. J’ai reçu de très bons commentaires et je me sens à ma place, mais je ne regarde pas trop loin et je garde les deux pieds sur terre. J’espère avoir mon pro day à Concordia. Je serais le premier Stingers à avoir son pro day si ça fonctionne. »

Commotion cérébrale

Si tout se déroule rondement pour le bloqueur des Stingers, il en va autrement pour Alexandre Savard. L’ailier approché du Rouge et Or de l’Université Laval a subi une commotion cérébrale, mardi, lors du deuxième entraînement de la semaine et il ne sera pas en uniforme, aujourd’hui, pour le match.

« Ça fait partie du métier, mais je suis triste parce que moi et Mathieu (Betts), on s’est entraînés comme des chiens à Knoxville avec Charlie Petrone, a-t-il exprimé. Ce n’est pas le dénouement que je souhaitais et j’aurais tellement voulu montrer plus. J’ai reçu un mauvais contact au mauvais endroit. Dès que je me suis relevé, je savais qu’il y avait un problème. »

Pour Savard qui a rencontré une dizaine d’équipes au cours de la semaine, il s’agit d’une deuxième commotion cérébrale. « Elle est vraiment moins sévère que celle subie en 2017 à la Coupe Vanier, a-t-il mentionné. Je prends du mieux et j’aurais voulu jouer, mais je dois penser à ma santé. Le protocole est très sévère. Les docteurs m’ont dit que cela n’aurait pas été infaisable de jouer, mais que ce n’était pas une bonne idée. »