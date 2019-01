Mes taxes, mes impôts, mon chialage

Attention, contenu sensible : le Québec serait la province la plus imposée au Canada. Nous avons payé 156 milliards $ en taxes et impôts en 2017, ce qui nous placerait au 15e rang des juridictions les plus taxées sur 35.

Il n’en fallait pas plus pour que le déchirage de chemise commence et qu’une haine envers l’État québécois se dégage.

Que l’on soit jeune ou vieux, de gauche comme de droite, riche ou pauvre, il y a un ras-le-bol généralisé chez toutes les couches de la société québécoise. Étouffé par les dettes, le discours sur la nécessité de baisser les impôts et les taxes a fait son chemin au Québec dans les dernières années.

Partout, les désabusés

Commençons avec les plus jeunes. Lors de la campagne électorale, une des principales préoccupations de la jeunesse était la baisse des taxes et des impôts, aussi ennuyeux que cela puisse l’être. Attachés à l’argent, au capitalisme et individualiste, il ne faut pas plus s’en surprendre que de s’en désoler.

Pour beaucoup d’entre eux, l’État n’est pas encore un prestataire de services. Plusieurs ont l’impression de contribuer aux biens publics, sans en recevoir directement les bénéfices.

Encore plus surprenant, le cynisme envers l’État s’incarne autant à gauche qu’à droite. À gauche, on ne se désole pas tant des taux de taxation et d’imposition que de la gestion bancale de l’État, qui favoriserait toujours les plus nantis. Il serait le principal coupable des inégalités socio-économiques. Pas moins d’État, mais mieux d’État.

À droite, on martèle l’idée que le Québec est un enfer fiscal. Il faudrait absolument baisser les taxes et les impôts pour attirer les investisseurs et permettre aux contribuables de respirer un peu mieux.

Ce qu’on y voit aussi, c’est un désir malsain d’américanisation de notre société, où les individus seraient les seuls responsables de leur destin. Plus l’État est petit, plus on sera libre et mieux ce sera. Ce discours est incarné par le courant libertarien, du Tea Party aux États-Unis, à Maxime Bernier au Canada, jusqu’à certains animateurs de radios privées à Québec.

Sans oublier que le ras-le-bol fiscal se manifeste finalement autant chez plus riches que chez les plus pauvres. Les plus pauvres pensent qu’au sommet de la richesse, on réussit toujours à contourner le système.

À l’inverse, les plus riches se sentent utilisés par la classe ouvrière qui profiterait de la redistribution de la richesse. Estimant que leur argent fait vivre les moins nantis, ceux d’en bas ne feraient que profiter du système.

Attachement au modèle

Pourtant, tous ceux qui maudissent l’impôt et les taxes demeurent attachés aux services donnés par l’État québécois.

Les Québécois sont fiers de leur carte-soleil, symbole d’un système de santé universelle et gratuit, de leur garderie de moins de 10$ par jour, de leur congé parental généreux et de leur frais de scolarité les plus bas au pays.

Mais, nous sommes incapables de concevoir qu’en général plus d’impôts et de taxes équivaut à plus de services. L’intervention de l’État est souvent chose invisible pour les Québécois. Le sociologue français, Alexis Spire, décrit cette situation par « l’État souterrain ». Quelque chose qui existe, mais que les citoyens n’arrivent plus à voir.

Vous voulez que l'État vous charge moins ? Sachez que tôt au tard, nos hôpitaux, nos écoles, notre système de justice, notre développement régional et autres en souffriront. Près d’un Québécois sur deux ont dit avoir souffert personnellement des coupures libérales.

Le juste milieu

Quand on se compare, on se console rapidement. En France, la pression fiscale est à 46%. Tout ce qui est exagéré est insignifiant, disait Talleyrand.

Aux États-Unis, le taux est seulement à 27%. S’il cherche une manière d’avoir de meilleurs services publics, les Américains devront penser à une taxe sur la connerie, il ferait fortune en ce moment.

Ce n’est peut-être pas à la mode de l’affirmer, mais le niveau d’imposition au Québec a peut-être trouvé son juste milieu dans les dernières années. Avec une pression fiscale à 37%, le Québec n’est ni un paradis fiscal ni un enfer fiscal.

Le bonheur de l’impôt

Vous savez d’ailleurs pourquoi nous sommes un des peuples les plus heureux au monde ? Parce que le Québec est l’une des sociétés les plus égalitaires où l’écart entre les riches et les pauvres est l’un des plus faibles. *

Et nous sommes un des peuples les plus égalitaires parce que nous sommes un des plus interventionnistes.

Bref, soyez heureux lorsque viendra le temps de remplir votre rapport d’impôt.

*Voir étude de Robert Gagné, professeur HEC Montréal, réalisée pour le Centre de productivité de la prospérité du Québec, 2013.