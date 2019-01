Après cinq ans de vie commune, Guy Jodoin et sa conjointe Édith continuent de célébrer leur amour tous les jours. Le couple revient tout juste de Floride, où ils ont souligné leur anniversaire.

« On est toujours en train de festoyer. Ce n’est pas nécessairement la date précise, mais oui, on a célébré nos cinq ans », dit-il, croisé au bras de son amoureuse à la première du film Mon ami Walid, à la Place des Arts, mardi dernier.

En plus d’animer Le tricheur et La magie des stars, Guy Jodoin a récemment tourné la nouvelle émission M’entends­­-tu, arrivée sur les ondes de Télé-Québec plus tôt cette semaine. Et le mystère entourant son personnage plane toujours. « Disons que je fais un deal avec le personnage de Florence Longpré parce qu’elle veut avoir un endroit où coucher. Ça sent mauvais », avance-t-il.