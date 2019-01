Deux autres ceintures pour Rivas

VERONA, New York | Oscar Rivas a le sens du spectacle. Le Montréalais d’origine colombienne l’a emporté par knock-out au 12e round devant l’Américain Bryant Jennings, hier soir, au Casino Turning Stone & Resort de Verona.

Le protégé de Marc Ramsay (26-0, 18 K.-O.) disputait un excellent combat après 11 rounds contre Jennings (24-3, 14 K.-O.). Puis, au 12e round, il a ouvert la machine et son adversaire ne s’attendait pas à ça. Rivas a envoyé son adversaire au plancher une première fois.

Puis, il a fini le travail quelques secondes plus tard en faisant plier Jennings dans les câbles. L’arbitre a décidé de mettre fin au combat. C’est une énorme victoire pour Rivas et son équipe.

« Il y a beaucoup de travail derrière cette victoire, a indiqué Rivas. Avant le 12e round, mon entraîneur m’a dit de lui faire plaisir et c’est ce que j’ai fait. Je suis très heureux de ce résultat. »

Il avait déjà la ceinture NABF des poids lourd en sa possession, et il vient d’ajouter les ceintures NABO et IBF international autour de sa taille. Il va faire un bond important dans les classements IBF, WBO et WBC.