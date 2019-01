Pari perdu en finale pour Laurie Blouin

(Sportcom) – Laurie Blouin a joué gros en finale à la Coupe du monde de surf des neiges slopestyle, vendredi, à Laax, en Suisse. Malheureusement pour elle, le résultat espéré n’a pas été au rendez-vous, car elle a conclu au sixième rang de l’épreuve remportée par la Norvégienne Silje Norendal.

Celle-ci a totalisé 78,35 points pour devancer les Suissesses Celia Petrig (67,60) et Sina Candrian (65,40). Blouin a récolté 29,60 points pour terminer dernière de cette finale à six, tandis que la Britanno-Colombienne Spencer O’Brien a fini 14e.

La Québécoise a réussi sa nouvelle manœuvre à l’entraînement et en qualification, un «switch backside 720», sauf que les choses ont été plus ardues en finale.

«Je suis un peu déçue! Je n’ai pas pu atterrir comme en qualification, mais je suis contente de ce que j’ai accompli, par contre», a expliqué la vice-championne olympique en titre de cette discipline.

«Je ne l’avais jamais faite en compétition et peu, ou même aucune fille, ne la fait en slopestyle. La manœuvre est quand même constante, sauf qu’il faut croire qu’aujourd’hui, ce n’était pas ma journée. Je vais apprendre de cela et arriver prête et d’attaque aux XGames.»

Par ailleurs, au lendemain de l’annonce de son coéquipier de l’équipe nationale Maxence Parrot, qui a informé la population qu’il était atteint d’un cancer, Blouin était évidemment touchée par cette nouvelle.

«J’étais sans mot et je n’y croyais pas! Je trouve ça vraiment triste. Faut croire que ça n’arrive pas juste aux autres. Par contre, Max a un mental de feu et je sais qu’il va être capable de passer au travers. C’est un guerrier!»