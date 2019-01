Personne ne veut être vulnérable. Personne ne choisit de l’être ou de le devenir. Sous toutes ses formes – financière, physique, intellectuelle ou toutes à la fois –, une grande vulnérabilité frappe pourtant de nombreux Québécois.

Ces jours-ci, comme c’est souvent le cas depuis des années, le sort des aînés fait les manchettes. Plus précisément, ceux vivant dans des CHSLD privés négligents. Maltraitance, malpropreté, nourriture infecte, etc. Pour la ministre responsable, Marguerite Blais, la négligence a assez duré.

Elle dit vouloir plus d’inspections, lesquelles n’ont lieu que tous les trois ans. Même les abattoirs sont inspectés plus souvent ! Mme Blais parle de sanctions pénales. L’« imputabilité », selon elle, doit s’appliquer aux propriétaires de ces résidences privées. À ceux qui rejettent la faute sur la « pénurie de main-d’œuvre », elle répond avec raison qu’il faut mieux former les préposés et mieux les payer.

Bref, nos services sociaux ayant été fortement appauvris et déshumanisés, l’urgence est d’inculquer au « système » une nouvelle culture de « bienveillance ». Ce qui commandera au gouvernement Legault d’y investir des sommes importantes dans les prochaines années.

Réalité

Mais voilà, la réalité est que la grande vulnérabilité n’a pas d’âge. Ministères obligeant, on compartimente néanmoins les personnes vulnérables par catégories : aînés ; proches aidants ; déficients intellectuels (les jeunes d’un côté, les adultes de l’autre) ; handicapés physiques, etc.

Parmi ces millions de Québécois, certains sont toutefois plus vulnérables que d’autres. À divers degrés, la description faite au début de ma chronique des problèmes connus dans certains CHSLD privés s’applique en effet à d’autres « catégories » de personnes vulnérables.

On les retrouve entre autres dans une partie des ressources « intermédiaires privées subventionnées » (RI). Ce sont des ressources d’hébergement où vivent des aînés ou des personnes déficientes intellectuelles jeunes, adultes ou âgées.

Nos gouvernements ont beaucoup favorisé le recours à ces ressources privées payées par les fonds publics. Or, là aussi, on y trouve le meilleur et le pire. Là aussi, les inspections sont trop rares. Là aussi, d’une RI à l’autre, la formation des préposés, la propreté, la qualité de la nourriture et les activités varient du meilleur au pire.

Bienveillance

Certaines RI sont des milieux de vie humains et de qualité, mais d’autres ne le sont pas. Chaque année, le Protecteur du citoyen en rapporte des histoires d’horreur à glacer le sang.

En d’autres termes, mieux prendre soin des personnes vulnérables, où qu’elles soient, âgées ou pas, appelle au même changement fondamental de culture souhaité par Mme Blais pour les aînés et les proches aidants. Le premier ministre François Legault semble l’avoir compris.

Même si les compartiments persistent, il a nommé un « trio » intégré de ministres couvrant tous ces dossiers : Danielle McCann à la Santé, Lionel Carmant aux Services sociaux et Marguerite Blais aux Aînés et Proches aidants.

Pour les personnes vulnérables déficientes intellectuelles, le « dossier » est celui de M. Carmant. Souhaitons-nous qu’il prépare lui aussi son propre plan d’action. Question d’y insuffler à son tour une culture de « bienveillance ». Ignorées sous les libéraux, elles en ont tellement besoin.