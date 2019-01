P.K. Subban tente de retrouver son rythme

Tenu à l’écart pendant plus d’un mois, P.K. Subban n’a pas encore retrouvé son aplomb habituel, mais le défenseur des Predators de Nashville croit que le temps réglera le problème.

Ayant subi une blessure au haut du corps qui l’a gardé sur le carreau du 13 novembre au 27 décembre, l’Ontarien a inscrit deux buts et quatre mentions d’aide en 12 matchs depuis son retour au jeu. Il croit pouvoir en faire davantage, surtout au plan physique.

«J’essaie encore de retrouver mon jeu, a-t-il dit au quotidien "Winnipeg Sun", jeudi, avant la rencontre des siens face aux Jets de Winnipeg. Je ne pense pas avoir joué mon meilleur hockey cette saison et j’espère qu’à chaque match, je continuerai de m’améliorer. Ma préparation doit être meilleure, car après six semaines d’inactivité, vous êtes de nouveau plongé au cœur de l’action et c’est difficile. Je n’avais pas beaucoup de temps pour revenir au niveau désiré et j’essaie de travailler ça quotidiennement.»

Subban estime aussi qu’au fil des parties, l’aspect physique de son jeu progressera.

«C’est sur cela que je me concentre, a-t-il admis. Et c’est ardu, car vous devez également porter attention à l’ensemble de votre jeu. Vous souhaitez arriver sur la glace pour appuyer l’attaque et compliquer la tâche de l’adversaire. C’est un beau défi pour moi. Personne ne peut être réellement à 100 % toute la saison. Je vivrai ce que plusieurs gars ont vécu pendant leur carrière et j’essaie de gérer cela le mieux possible.»

L’arrière de 29 ans a totalisé 18 points en 30 affrontements lors du calendrier 2018-2019.