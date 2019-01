[PODCAST] Écoutez nos prédictions et analyses dans La Zone payante en prévision des finales de conférence, qui s'annoncent spectaculaires!

Pour terminer la saison de la NFL, nous n'aurions pu espérer de meilleures demi-finales que ce que nous avons à l'affiche pour dimanche, soit les duels Rams/Saints et Patriots/Chiefs!

Fidèles à notre habitude, nous vous présentons, chers auditeurs, nos analyses et nos prédictions pour ces deux matchs! À l'animation de La Zone payante, Matthieu Boivin, en compagnie du journaliste du Journal de Québec Stéphane Cadorette et de l'analyste des matchs du Rouge et Or football Jean Carrier!

On discute avec Stéphane Cadorette en direct de Kansas City, alors qu'il se trouve dans le royaume des Chiefs pour voir à l'œuvre le jeune Patrick Mahomes et le vétéran Tom Brady! Vos pouvez lire un de ses plus récents textes ici, un portrait du dynamique quart Patrick Mahomes!

Et dans La Zone payante, on parle aussi du phénomène Mathieu Betts, qui est en train d'ouvrir bien des yeux de dépisteurs de la NFL aux États-Unis, alors que l'ancien du Rouge et Or se prépare à participer à l'East-West Shrine Game!

Bon dimanche de football et merci d'être à l'écoute de La Zone payante!