Pool National de Hockey: Point fait rêver

Et comment ! Avec ses 30 buts et 33 mentions d’aide, pour 63 points, en 48 rencontres, Point continue de faire sa place parmi la crème de la LNH, de quoi donner raison à ceux et celles qui ont flairé la bonne affaire après sa deuxième saison productive en 2017-2018. Il pointait en date de vendredi au septième rang des marqueurs.