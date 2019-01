Qualité Motel à la Baie de Beauport

Après l’humour, la Baie de Beauport présentera des spectacles de musique à l’intérieur du Pavillon principal. La formation Qualité Motel lancera cette nouvelle série le 21 février.

La firme unïsounds, spécialisée dans le spectacle, le son et l’événementiel, est derrière cette nouvelle initiative en partenariat avec Gestev.

Ce lieu de diffusion, baptisé Le Cabaret de la Baie, accueillera des spectacles entre les mois de janvier et juin et entre septembre et décembre.

Qualité Motel, qui est le projet parallèle des cinq membres de la formation québécoise Valaire, sera le premier groupe à se produire au Cabaret de la Baie. Le DJ et producteur de Québec Millimetrik sera en première partie.

Photo courtoisie

Les prochains concerts de cette nouvelle série seront dévoilés, le 21 février, lors d’un point de presse.

Les billets pour le doublé Millimetrik et Valaire sont en vente sur baiedebeauport.com.