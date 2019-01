[QUIZ] Quelle influenceuse québécoise devrait-être ta BFF?

Quiz

Noémie

Alicia

Alanis et Catherine

Girlyaddict

Elisabeth

Lysandre

Ta BFF est Noémie Lacerte! Ensemble, vous adorez magasiner et vous vous échangez constamment vos vêtements et accessoires. C’est avec elle que tu pars pour un long week-end à New York pour prendre les plus belles photos de vos nouveaux kits. Bonus, tu peux flatter son chien, Louis, quand tu veux!

Ta BFF est Alicia Moffet! C’est l’amie créative et talentueuse qui va t’encourager dans tes passions. Ensemble, vous aimez faire un souper à la maison avec vos copains et vos chiens. Mais c’est aussi elle qui va te traîner dans des aventures pas possibles et te faire pleurer de rire!

Tes BFF sont Alanis et Catherine! Deux meilleures amies pour le prix d’une, elles viennent en paire! Avec elles, tu ne t’ennuieras jamais. Vous allez faire la tournée des bars le soir, puis celle des restaurants de brunch le matin. Vous accueillez tous ceux qui le veulent dans votre #squad, pourvu qu’ils soient honnêtes et gentils.

Ta BFF est Catherine Francoeur de Girlyaddict! Le genre de BFF qui va t’amener une surprise qu’elle a fabriquée elle-même si elle sait que tu ne vas pas bien. C’est aussi avec elle que tu peux parler de tes obsessions comme le paranormal ou ta série préférée. Et quand vous faites une activité, tu peux être sûr(e) que ce sera très instagrammable!

Ta BFF est Elisabeth Rioux! Être sa BFF veut dire avoir un nombre infini de maillots de bain et d’histoires rocambolesques. Ensemble, vous allez conquérir le monde, une business ou un projet à la fois. Elle sera ta partenaire autant pour aller monter une montagne avec ses chiens que pour faire une séance de photos coquines.

Ta BFF est Lysandre Nadeau! La BFF qui n’a pas la langue dans sa poche. Avec Lysandre, tu seras toujours à l’aise de parler de ce qui te tracasse. Elle va t’écouter, te donner les meilleurs conseils, puis elle va te maquiller et te traîner dans un bar pour faire la fête! Tu sais qu’elle te dira toujours ce qu’elle pense réellement et elle s’attend à à la même chose en retour.