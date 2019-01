Rotterdam, à La Bordée

Marie-Christine est allée à la rencontre des comédiennes Marie-Hélène Gendreau et Pascale Renaud-Hébert, ainsi que de la metteure en scène Édith Patenaude pour parler de la pièce Rotterdam, actuellement présentée à La Bordée. Écrite par Jon Brittain, un auteur britannique, la pièce présente le parcours semé de déchirements et de doutes, mais aussi de libérations du couple que forment Alice et Fiona depuis sept ans. La veille du Nouvel An, Alice décide de dévoiler son homosexualité à ses parents. Au moment où elle s’apprête à transmettre son courriel, Fiona lui annonce qu’elle est un homme. Que son identité véritable ne correspond pas à son corps. Voilà qui suscite des questions importantes. Dans une relation amoureuse, aimons-nous le genre ou la personne? Un sujet actuel, traité avec délicatesse et respect. Au théâtre de La Bordée, jusqu’au 9 février. Information et billets : bordee.qc.ca.