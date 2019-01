Sisyphe et la CAQ

Dans la mythologie grecque, Sisyphe se vit infliger un bien lourd châtiment.

Il fut condamné à rouler un rocher massif jusqu’au haut d’une montagne, un rocher qui retombait chaque fois de l’autre côté. Le pauvre Sisyphe se voyait alors forcé de le reprendre et de le rouler à nouveau jusqu’au sommet. Selon ce récit mythique, Sisyphe dut rouler ainsi son rocher, de façon continuelle et répétitive, jusqu’à la fin des temps.

Dès les premiers mois de son mandat, la CAQ retrouve sur son chemin quelques-uns des rochers lourds et souffrants que le Québec pousse depuis des années. Cette semaine, les récits troublants de familles ont levé le voile sur le mauvais traitement que des aînés subissent dans une résidence de Laval. Un thème connu, mais de nouveaux cas qui font hérisser le poil.

Opposition vs pouvoir

La CAQ n’avait pas manqué d’épingler les gouvernements passés sur ce thème. Le coup fumant fut de recruter la populaire Marguerite Blais pour parler des aînés. Sauf qu’aujourd’hui, la CAQ n’est plus dans l’opposition. Et c’est vers ses ministres que se retournent les micros lorsque les situations désolantes sont rendues publiques.

Pour l’instant, il faudrait être totalement déraisonnable pour faire porter le blâme à un gouvernement en poste depuis trois mois pour des problèmes qui traînent depuis des années. Mais le temps passe vite et un jour arrivera brusquement où ce ne sera plus suffisant de rejeter la faute sur le passé.

De vieux dossiers perpétuels retombant sur la CAQ, il y en a eu quelques exemples au cours des récentes semaines. En plus du mauvais sort des personnes âgées hébergées, nous avons connu l’épisode du débordement des urgences avec le pic de la grippe. Hiver après hiver, ce phénomène revient dans l’actualité. Constamment, fatalement, platement.

Cette semaine, Le Journal a fait le point sur les salles d’opération sous-utilisées. Les établissements sont loin d’atteindre les cibles. Un autre classique qui décrit une situation frustrante pour des centaines de gens qui attendent des chirurgies, dont certaines hors délai.

Jour de la marmotte

Le danger pour la CAQ, c’est que ce genre de dossiers récurrents finisse par créer un sentiment qui s’apparente au mythe de Sisyphe. Des problèmes impossibles à régler face auxquels on recommence sans cesse. Malgré les bonnes intentions de chaque parti au départ, ils arrivent au même point et doivent se résigner à dire les mêmes banalités lors de points de presse déprimants.

Ce sentiment d’impuissance, de répétition inéluctable du même film, pourrait causer encore plus de déception envers un parti nouveau. Les espoirs sont grands. La CAQ doit tout faire pour ne jamais entendre les Québécois dire que, finalement, ce nouveau parti n’était que du pareil au même.

Pour ne pas se faire prendre à pousser le même rocher pendant tout le mandat, la CAQ devra mélanger audace et courage, et sortir des suggestions des hauts fonctionnaires en place, qui leur suggéreront de faire un peu plus que ce qui ne marche pas.