Succès de la campagne du Fonds Simone-et-Gérard-Delisle

La Fondation Québec Philanthrope a souligné cette semaine le succès remporté par la campagne de financement du Fonds philanthropique Simone-et-Gérard-Delisle. Lancée en juillet dernier, l’initiative de monsieur Yvon Delisle, l’un des créateurs du fonds, visait à amasser 48 000 $ afin de permettre la construction d’une salle commune à Wolokoro, sur l’île de Florès, en Indonésie.

La salle construite fait partie d’un complexe écotouristique dont la construction a commencé en janvier 2017. Sur place, les visiteurs peuvent loger dans un des deux chalets pouvant accueillir quatre personnes chacun. Un restaurant est également ouvert. La construction de la nouvelle salle permettra à l’entreprise écotouristique, Kampung Dunia, une coopérative gérée par les 42 familles habitant Wolokoro, de se développer et de générer davantage de profits. Les sommes ainsi obtenues améliorent directement la qualité de vie de tous les citoyens du village. Entre autres, elles serviront à améliorer l’état des maisons des paysans de Wolokoro.

La Fondation Québec Philanthrope

Rappelons que la Fondation Québec Philanthrope permet à des individus, à des familles, à des groupes de personnes et à des organisations de créer des fonds philanthropiques en appui à des causes qui leur sont chères. Elle les accompagne dans leurs démarches, notamment en gérant les aspects administratifs et fiscaux en leur nom. L’actif actuellement géré par la Fondation représente plus de 85 M$. Elle regroupe quelque 750 créateurs de fonds grâce auxquels près de 3 M$ sont remis à des organismes sans but lucratif de Québec, de Chaudière-Appalaches et de leurs environs.

