Un joggeur voyeur condamné à deux ans de prison

SAGUENAY | Un joggeur voyeur et agresseur sexuel qui semait la peur dans son village est rentré en prison.

Michel Boudreault a pris le chemin des cellules, vendredi, après avoir été condamné à purger une peine de détention de deux ans moins un jour.

L’individu de 43 ans de Saint-Ambroise, une petite ville du Saguenay–Lac-Saint-Jean, se plaisait à faire du voyeurisme en joggant dans les rues de sa localité. Il a sévi à des dizaines et des dizaines de reprises.

En octobre 2015, il a agressé sexuellement une femme à mobilité réduite.

Boudreault a commencé à sévir en 2014. Un rapport présentenciel déposé à la cour pendant les procédures judiciaires faisait état d’une centaine d’occasions de voyeurisme.

En avril dernier, il a plaidé à coupable à des accusations d’agression sexuelle, de voyeurisme et d’introduction par effraction.

« Mon client prend ça difficilement. Mais les conséquences sur les victimes sont très importantes. Certaines ont dû déménager », a affirmé Me Charles Cantin, procureur de la défense.

Agression

L’agression sexuelle commise sur une dame vulnérable remonte au mois d’octobre 2015. Michel Boudreault s’est introduit dans la maison de la victime. Il lui a pris les seins, a descendu ses mains sur le côté de son corps pour ensuite mettre sa main dans sa culotte. La femme a rapidement alerté la police.

Trois autres plaignantes disaient avoir été espionnées et épiées par les fenêtres de leur résidence.

« Le jugement est très bien étoffé. Il a été sentencié pour les quatre victimes, mais le juge a tenu compte des 100 situations. Ce n’est pas banal », a poursuivi le criminaliste, qui ne croit pas en appeler de la décision du juge Richard P. Daoust.

Consommation

Le condamné consommait une dizaine de comprimés de méthamphétamine par jour au moment des événements. Il avait aussi des problèmes d’alcool. Il se serait réhabilité depuis trois ans, selon son avocat.

« Le dossier était très difficile. On était à mi-chemin entre la réhabilitation et les regrets mitigés de mon client », a commenté Me Cantin.

Lors des représentations sur sentence l’automne dernier, le Directeur des poursuites criminelles et pénales plaidait pour une peine de 48 mois de détention, alors que la défense suggérait une sentence de 90 jours discontinus, 240 heures de travaux communautaires et une probation de 36 mois.