Un Malbec juteux qui n’a pas frette aux yeux!

Fait - 40 degrés dehors? Pas grave! Suffit de tirer le bouchon de ce petit malbec argentin pour faire le plein de soleil et de chaleur!

C’est d’autant vrai que la région de Mendoza, située au pied de l’Aconcagua, plus haut sommet d’Amérique et point culminant point de la cordillère des Andes, se trouve en plein été. Un rouge au fruité joufflu, presque juteux avec des notes de fraise, de graphite et un arrière-plan de vanille, ce qui le rend très agréable au nez comme en bouche. Moyennement corsé, doté d’un taux d’alcool raisonnable et offrant une bonne persistance, il se laisse boire facilement. Bref, un vin qui en donne beaucoup pour le prix. Parfait avec les viandes braisées ou des aubergines farcies.

Reserva Malbec 2017, Nieto Senetiner, Mendoza, Argentine

14,55 $ - Code SAQ 10669883 – 13 % - 2,1 g/l

** ½ $ ½