Patrick Groulx, un papa présent

Patrick Groulx a récemment repris la tournée après une pause de cinq ans. La raison de son absence des scènes de la province ? Ses enfants Alexis et Raphaëlle, âgés de 10 et 12 ans.

« Après mon dernier show, j’avais décidé de prendre une sabbatique. Mes enfants étaient plus jeunes. Je voulais rester à la maison. C’était un choix personnel. J’avais envie de me rapprocher des enfants. Aujourd’hui, ils sont plus vieux et ils comprennent. Ils me boudaient un peu avant, lorsque j’étais en tournée. Avec FaceTime, mon fils me boudait et il ne voulait pas me parler, et ça me brisait le cœur », confie-t-il, croisé à la première du film Mon ami Walid, mardi dernier.

Alors que sa rentrée montréalaise approche à grands pas, il s’avoue plus que jamais fébrile à l’idée de présenter son quatrième one-man-show.

« Je suis content de revenir. J’ai hâte de sortir le show, je suis super fier. On a scellé le texte cette semaine. Il n’y a plus de changement ! On a fait 65 shows de rodage avant la première à Montréal­­­ », explique-t-il.