Un retour à la télévision pour Anne-Marie Losique?

Très occupée par sa compagnie Vanessa Media, Anne-Marie Losique a été moins présente à la télévision québécoise ces dernières années. Mais elle ne ferme pas la porte à un éventuel retour au petit écran.

« Ma vie est un vrai tourbillon en ce moment, alors c’est difficile pour moi de m’arrêter. Mais je ne dis pas non à un éventuel retour à la télévision. Il faudrait par contre que ce soit un projet qui m’interpelle réellement », avance-t-elle.

Celle qui a été à la barre d’émissions plus lubriques, comme Hot Parade, est toutefois d’avis que ce genre de production n’aurait pas sa place auprès des diffuseurs dans le contexte actuel.

« Le milieu de la télévision est devenu de plus en plus conservateur depuis une dizaine d’années. Aujourd’hui, on est beaucoup dans le paraître. Les gens vont dans les émissions de télévision pour bien paraître, on a perdu le côté léger de faire du divertissement juste pour s’amuser », remarque-t-elle.