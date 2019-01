Une casa en Italie

La youtubeuse Marina Bastarache vient tout juste de franchir une étape importante dans sa vie de couple avec son bien-aimé, Marco : les deux amoureux ont acheté une nouvelle demeure en Italie.

« On avait un appartement là-bas, et là, on s’est acheté une maison en Sardaigne. C’est une maison à retaper, mais mon chum est tellement manuel que je ne suis pas inquiète ! On fait le déménagement ce week-end », relate-t-elle, croisée sur le tapis rouge de la première du spectacle de Véronic DiCaire, à la Place des Arts, mardi dernier.

Le couple n’a toutefois pas l’intention de s’installer ensemble en Italie, ni même à Montréal, à plein temps.

« Pas tout de suite. Je vis pour les allers-retours. La routine, je ne suis pas capable, je dois bouger ! Ici, je suis en ville, et là-bas, je suis en campagne. Ce n’est pas du tout la même vie », précise-t-elle.