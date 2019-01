Une retraite dans les bois

Pendant que plusieurs Québécois fuient l’hiver vers le soleil des tropiques, Jason Roy-Léveillée revient de vacances discrètes au cœur de la nature, loin du brouhaha de la ville.

« J’étais dans une cure de silence, dans une petite maison dans les bois, sans électricité. Il n’y avait même pas d’eau, pas de téléphone, pas de musique, rien, rien, rien... Je voulais me confronter à moi-même et avancer spirituellement, personnellement, et me fixer des objectifs. Je voulais aussi mettre le passé en arrière de moi et passer à autre chose. Je voulais évoluer », confie-t-il, croisé sur le tapis rouge de la première du spectacle de Véronic DiCaire, mardi soir.

Cette solitude imposée a été bénéfique pour le comédien qui a délaissé totalement la technologie pour être en mode créativité.

« J’avais le goût d’être seul. J’étais dans ma bulle durant six jours. J’ai fait mon feu. J’ai pu lire et écrire. Il y avait une chaise berçante et j’ai fait mon pépère ! Il n’y avait qu’une table, une chaise berçante et un poêle à bois », décrit-il.