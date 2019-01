Vie de grands-parents.ca

La nouvelle plateforme Web entièrement destinée aux 50 ans et plus est maintenant en ligne. À l’instar de Vie de parents.ca, le site propose des articles, des références de qualité vers des entreprises susceptibles de bien les servir et une foule d’informations utiles, le tout dans un environnement coloré, convivial et positif.

Photo courtoisie

Le portail viedeparents.ca et le nouveau venu, viedegrands-parents.ca, ont rejoint, depuis deux ans, pas moins de 2,5 millions de personnes sur le Web et recensé quelque 5 millions de lectures des différents articles. Les sites enregistrent environ 2500 recherches sur leur index de référence chaque jour, une preuve éloquente de leur pertinence.