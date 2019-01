BLACKBURN, Gail Butler



À la Maison Michel-Sarrazin, le 12 janvier 2019 à l'âge de 70 ans, est décédée dame Gail Butler, épouse de monsieur Jacques Blackburn, fille de feu monsieur Norman Butler et de feu dame Levina Crilly. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jacques; ses enfants: Michel (Karyne Bérubé), Louis (Valérie Hébert), Chantale (Rémi Provençal) et Marie-Michelle (Sylvain Mainguy); ses petits-enfants: Frédérique, Léonie, Matisse, Marguerite, Romy, Claire, Adèle, sa sœur de cœur et meilleure amie Francine Papillon; ses beaux-frères et belles-sœurs: Camille (Nicole Samson), André (Denise Choinière), Gilles, Marcel (feu Louise Fortin), Alain (France Bernier), Robert (Joane St-Laurent) et Richard (Christiane Dubois) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc) G1T 1P5 tél. : 418-688-0878.