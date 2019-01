DUBÉ, Simone Roy



Au Centre d'hébergement de Cap- St-Ignace, le 8 janvier 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Simone Roy, épouse de feu monsieur Armand Dubé. Elle était la fille de feu monsieur Alexandre Roy et de feu dame Marie-Blanche Vézina. Elle demeurait autrefois à St- Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire, ni de service religieux. Les cendres seront déposées ultérieurement, dans l'intimité, au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Lucie Poulin), Johanne (Richard Dubé), Mario (Claudia Gauthier), Céline, Jacques (Johanne Proulx), Gaétan (Kim Bibeau), Chantal (Marcel Boissonneault), Carole (Joël Létourneau); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, quelle aimait tant. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Marianne Roy (feu Paul-Henri Vézina), Simon Roy (Danielle Pratte), Cécile Roy (feu Jacques Gagné), Paul-Émile Roy, feu Amant (Johanne Aubry), Laurette Roy, Michel (Thérèse Normand), Francine (feu Lauréat Joncas); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Yvonne Dubé (feu Arthur Gaudreau, et conjointe de Raymond Côté), Cécile (feu Théodule Blais), Jeannette (feu Constant Nemey), Raymond (feu Andrée Létourneau), Yvette (feu Armand Beaumont), Roger (feu Laurette Mazerolle), feu Jean-Paul (Corinne Deschênes), Denise (feu Raynald Ducré), feu Fernande (feu Philippe Demers), feu Maurice (feu Laurette Pelletier). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de Les Habitations Mgr Deschênes et celui du CLSC de Montmagny, Dr Raymond Fortin, Dr Gilles Fortin et le personnel du CHSLD de Cap-St-Ignace pour les bons soins, leur humanité et la qualité de leurs services. Elle a terminé ses jours sereinement, grâce à chacun d'entre vous, entouré de votre amour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène: 350, Ave St-David, Montmagny (QC), G5V 2K2 ou www.fondationhelenecaron.org. La direction a été confiée à la