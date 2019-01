PARÉ, Pauline Lefrançois



Au CHUL, le 16 janvier 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Pauline Lefrançois, épouse de feu M. Roland Paré. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Gérard Pelletier), Danielle (Yvan Gagné) et Dominique (Sylvie Garneau); ses petites-filles: Mélanie (Patrick Friolet) et Valérie Gagné; ses arrière- petits-enfants: Christophe et Kassandre; ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s dont ses deux grandes amies religieuses sr Jeannette Bernard et Sr Gisèle Desharnais. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Opération Enfant-Soleil, 450 av. St-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec (Qc) G2E 6H5. Par téléphone : 1 877 683-2325 / site internet : www.operationenfantsoleil.ca