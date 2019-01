CYR, Marie-Anne St-Amant



Au CHUL de Québec, le 28 décembre 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Marie-Anne St-Amant, fille de feu monsieur Ludger St-Amant et de feu dame Marie-Louise Gagné. Elle était l'épouse de feu monsieur Raoul Cyr. Elle demeurait à Loretteville, Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Marcel (Marjolaine Lapointe) et André (Marie Gaumond); ses petits-enfants: Marc- Antoine (Véronique) et Alexandre (Claudia) ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle laisse aussi dans le deuil son frère, ses sœurs, belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis, principalement Jacques et Monique Paradis. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel qui lui a donné de bons soins du CHUL, Le Manoir de L'Ormière, et de l'Hôpital Jeffery Hale. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation des Amis du Jeffery Hale, 1270, chemin Sainte-Foy, Québec, QC, G1S 2M4. https://www.jhsb.ca/fr/propos-de-nous/nos-fondations/fondation-des-amis-du-jeffery-hale