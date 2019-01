GODIN, Jacqueline Pageau



Au Centre d'hébergement St-Antoine, à Québec, le 10 janvier 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Jacqueline Pageau, fille de feu dame Amanda Bélanger et de feu monsieur Wilfrid Pageau. Elle était l'épouse de feu monsieur Marcel Godin. Elle demeurait à Québec (autrefois de Beauport).La famille vous accueillera aule vendredi 25 janvier 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Le samedi le 26 janvier 2019 de 8h30 à 10h.et l'inhumation se fera au cimetière St-Charles ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (Pierre Dauphin), Diane (Rémy Bélanger), Roger (Lyne Lefebvre), Claire, François (Francine Gauthier), Clément (Martine Morneau); ses petits- enfants: Marie-Ève(Marc), Audrey (Gabriel), Vincent, Pascale (Samuel), Geneviève (Éric), Catherine, Mathieu et Gabriel, ses arrière-petits- enfants: Alexis, Antoine, Charles et Mathis. Elle est allée rejoindre son frère Victor, ainsi que ses sœurs Rita (feu Albert Gauvin) et Pierrette (Gaston Robert). Elle était la belle-sœur de feu Rosaire (Rita Parent), feu Roland (feu Pierrette Rousseau), Georgette (feu Raymond Dumas), feu Fernande (feu Jacques Lebel), feu Ghislaine (feu Jean-Yves Blouin) et André (Yvelise Ménard). Elle laisse également dans le deuil de nombreux cousins, cousines, neveux et nièces autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 3ème étage du Centre d'hébergement StAntoine pour les soins donnés à notre mère et toute notre gratitude aussi à toute l'équipe de bénévoles. Toute marque de sympathie peut se traduire par des offrandes de messes ou un don à la fondation de votre choix.