MOREL, Simone



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 4 janvier 2019, à l'âge de 97 ans et 4 mois, est décédée madame Simone Morel, épouse en première noces de feu monsieur Gérard Ferland, et en deuxièmes noces de feu monsieur Armand Duclos, fille de feu madame Gérardine Sylvain et de feu monsieur Joseph Morel. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8h30 à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Joscelyne Ferland, Claudine Ferland (Brian Muirhead), Jean-Simon Ferland, Odette Ferland (Marcel Leclerc), Linda Duclos, Suzanne Duclos (André Chabot), Nicole Duclos (André Jean), son beau-fils Marcel Duclos (Céline Langlois); sa sœur Jeanne-d 'Arc Morel; 12 petits-enfants, 15 arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces. La famille désire remercier le personnel de La Résidence Royal Fleuri ainsi que le département des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec section soins palliatifs Hôpital St-François d'Assise.