CARON, Dollard



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 14 janvier 2019, monsieur Dollard Caron nous a quittés à l'âge de 89 ans et 5 mois. Il était le fils de feu madame Églantine Paré et de feu monsieur Eugène Caron. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h30. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Ste-Anne-de-Beaupré. Il laisse un grand vide dans la vie de son amie de coeur Gisèle Savard et ses deux fils: Michelin et Gaétan Savard; de sa soeur Paulaise Caron (Adolphe Biver) et sa fille Marie Tardif et d'un ami de longue date Jean Bouchard. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.