Autre hommage à Pauline Julien et Gérald Godin

Après la représentation de la pièce, Je cherche une maison qui vous ressemble à la salle Fred-Barry, en septembre dernier, puis de la pièce, Je ne te savais pas poète à l’Espace Libre en décembre dernier, c’est au tour du Théâtre d’Aujourd’hui de présenter une troisième pièce à la mémoire du couple Pauline Julien et Gérald Godin, cette fois, dans une mise en scène de René Richard Cyr.

Décidément, le vingtième anniversaire de la mort de Pauline Julien n’aura pas passé inaperçu dans le paysage culturel. Déjà, un hommage à Pauline Julien avait été rendu avec le documentaire cinématographique, Pauline Julien, Intime et politique. Après le film, ce sont trois pièces de théâtre qui auront pris d’assaut les scènes montréalaises.

Est-ce que la pièce Colonisées sera différente des deux autres ? On nous dit que oui.

Mettant en vedette Macha Limonchik et Benoit McGinnis la pièce mettra de l’avant le célèbre couple engagé politiquement et sera portée par plusieurs voix.

« La pièce est écrite sous forme de monologue », lance le comédien Benoît McGinnis qui a travaillé à plusieurs reprises sous la direction de René Richard Cyr sur les planches. Ainsi, les monologues de l’auteure Annick Lefebvre ont été répartis à toute l’équipe de comédiens. « Il va y avoir trois Gérald Godin et trois Pauline Julien », précise-t-il. « Je partage le rôle de Gérald Godin avec Charles-Aubey Houde et Sébastien Rajotte, nous sommes des porteurs de mots sans chercher à ressembler ou à caricaturer Gérald Godin. »

Aux six comédiens qui seront présents sur scène tout au long de la pièce s’ajoute une septième comédienne, qui aura un rôle fictif de manifestante.

Un théâtre documentaire

Outre le personnage de Maude, une manifestante de 23 ans, qui est fictif, on pourrait pratiquement évoquer le théâtre documentaire. La pièce s’amorcera au début des années 60 lors de la rencontre des deux protagonistes et s’étendra jusqu’à leur mort.

« J’ai appris une foule de choses en travaillant sur cette pièce », confie Benoît McGinnis. « Je connaissais davantage Pauline Julien, car à l’École nationale de théâtre on avait travaillé sur ses chansons, tandis que Gérald Godin je le connaissais comme poète québécois et non comme un homme politique aussi engagé. »

L’histoire du Québec

Chose certaine, on pourra témoigner de l’engagement politique du couple. « Ils ont été arrêtés pour avoir manifesté et ont même fait de la prison sans explication en vertu de la Loi sur les mesures de guerre », rappelle le comédien qui a visionné plusieurs documentaires sur le web à propos de ce couple engagé.

« C’est aussi une pièce sur l’histoire du Québec », fait remarquer l’acteur. « On met en contexte ce qui s’est passé au Québec sur le plan politique, on évoque la crise d’Octobre survenue en 1970, le FLQ et le premier référendum. »

Benoît McGinnis qui était la tête d’affiche de la pièce L’Homme éléphant, qui fait présentement l’objet d’une tournée, a dû laisser sa place à Éric Paulhus en raison notamment de son rôle dans Colonisées. On peut également le voir dans la nouvelle série télé, Une autre histoire et dans L’échappée.

Colonisées