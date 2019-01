JACQUES, Yvette Gosselin



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 11 janvier 2019, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est décédée madame Yvette Gosselin, épouse de feu monsieur Hector Jacques, fille de feu madame Rosa Morin et de feu monsieur Alyre Gosselin. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 13h.L'inhumation des cendres se fera ensuite au Mausolée Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil ses deux filles: Nicole (Denis Samson) et Sylvie; ses deux petites-filles adorées: Valérie et Jordane Pelletier. Elle était la sœur de: Lucille, Alexandre, Léonidas et Albert (Pauline Fortin); de la famille Jacques, la belle-soeur de: Lucille et Germain. Elle laisse aussi ses nombreux neveux, nièces et amis(e)s. Un remerciement particulier s'adresse à Roland pour son soutien et sa disponibilité à l'égard de notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral 5445, rue St-Louis, 2e étage, Lévis, Québec Téléphone : 418 903-6177 Courriel : mspl.info@videotron.ca Site web : mspdulittoral.com. Des formulaires seront disponibles au centre funéraire.