BROWN, Robert "Bobby"



Paisiblement à sa résidence de Kelowna, CB, le 25 décembre 2018, après un court combat contre le cancer, entouré de ses enfants, est décédé Robert " Bobby" Brown. Robert est natif de Sainte-Foy, Québec et résidait en Colombie Britanique depuis plus de 40 ans. Il est allé rejoindre sa mère Rolande (Guillot) Brown, sa marraine Gertrude Guillot, son parrain Roméo Guillot. Il laisse dans le deuil ses fils et petits-enfants: Morgan (Rhonda), Austin, Ayden et Alijah, Matthew (Kelli), Wyatt et Emmett, Adam et son fils adoptif James, Max et Fraya; son père Norman; ses frères Thomas (Danny) et Michael (Agathe), plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. En sa mémoire, Robert aimerait que vous preniez et profitiez des beaux moments avec vos êtres chers.