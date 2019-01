TREMBLAY, Lucien



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 janvier 2019, à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédé monsieur Lucien Tremblay, époux de madame Gilberte Godbout, fils de feu madame Béatrice Bélisle et de feu monsieur Patrick Tremblay. Il demeurait à Québec.Outre son épouse madame Gilberte Godbout, il laisse dans le deuil ses enfants: Lina (Luc Grégoire), Micheline (André Springuel), Guy, Marc, Lucie (Simon Bégin); ses petits-enfants: Sylvain Grégoire (France Verville), Sophie Grégoire (Dominic Rouleau), Valérie Grégoire (Alex Isles), Patrick Springuel (Claudine Doyle), Damien Springuel (Élise Lavoie-Lebel), Anne-Thalissa Springuel (Bruno Coulombe) et Ève Bégin; ses arrière-petits- enfants: Lily, Jérémy et Tommy Rouleau, Alex et Zoé Grégoire, Delphine Springuel et Maximus Isles. Il laisse également dans le deuil sa sœur Thérèse, son frère Jean-Paul (feu Louise Tremblay), son beau-frère Jean-Paul Pelletier (feu Béatrice); sa belle-sœur Évelyn Godbout (feu Michel Rioux) André Godbout (Huguette Fortin); ses tantes: Gemma (Paul) et Gertrude (Donald); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule lundi 21 janvier 2019, de 10h à 12h; de 13h à 17h et de 18h30 à 21h. La famille recevra les condoléances également le mardi 22 janvier 2019, de 10h30 à 13h30.L'inhumation se fera au Parc Commémoratif La Souvenance (301 Rang Sainte-Anne, Québec, QC G2G 0G9). La famille tient à remercier le Dr Claude Breton, son médecin; le Dr Jean-Roch Boudreault, son cardiologue ainsi qu'à toute l'équipe de l'urgence, du service d'orthopédie et des soins palliatifs de l'hôpital l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com et Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone : 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.