Des crêpes, c’est la fête!

Juste l’idée de manger une crêpe arrosée de sirop d’érable, couverte de fruits et de crème fouettée ou garnie de jambon et de fromage coulant, fait poindre un sourire sur les visages des petits et des grands... Alors, cuisinez le bonheur plus souvent !

Au poêlon

Photo courtoisie, Starfrit

Cette crêpière de la collection La Forge de Starfrit présente une base ultra épaisse en aluminium forgé qui distribue uniformément la chaleur et assure une durabilité supérieure, tandis que sa surface antiadhésive permet une cuisson santé et un nettoyage facile. Sa poignée en acier inoxydable et en silicone peut aller au four, jusqu’à une température de 400 ºF.

Fabrique à crêpes

Photo courtoisie, Stokes

Voilà un appareil unique permettant de préparer des crêpes en toute simplicité. Versez d’abord la pâte dans le récipient à cuisson (inclus), pour ensuite y tremper la surface chaude de cet outil fabriqué en aluminium, d’une puissance de 800 watts. Lorsque la crêpière est recouverte de pâte, retournez-la pour continuer la cuisson jusqu’à ce que les rebords de la crêpe se détachent facilement. Il n’est même pas nécessaire de faire cuire les deux côtés !

Sur la fonte

Photo courtoisie, Williams Sonoma

Pour cuisiner des crêpes minces dignes d’une crêperie française, Staub suggère cette poêle en fonte émaillée transmettant parfaitement la chaleur et offrant des résultats constants de la première à la dernière crêpe. Elle mesure 11 pouces de diamètre, affiche un revêtement durable en émail noir résistant, possède un manche en bois qui demeure froid au toucher, puis est vendue avec deux spatules en bois.

Crêpière électrique

Photo courtoisie, Linen Chest

Sur la surface antiadhésive de cette crêpière électrique (1000 watts) Cuisiluxe, concoctez des crêpes délicieuses pour toute la famille, en contrôlant la température lors de la cuisson. Cet appareil est vendu avec un accessoire pour bien étaler la pâte, ainsi qu’une spatule en bois pour la retourner facilement.

Plaque multifonctionnelle

Photo courtoisie, Williams Sonoma

Une plaque chauffante peut s’avérer utile à tous les repas, même au déjeuner ! Faites cuire à la table ou sur le comptoir, des crêpes (huit à la fois) pour le brunch, mais aussi de délicieux accompagnements comme des œufs au plat, du bacon, du jambon, des asperges grillées, etc. Ce modèle est muni d’une sonde de température intégrée qui facilite le contrôle de la chaleur, présente un revêtement antiadhésif de qualité supérieure, puis résiste aux rayures, à l’usure et à l’abrasion.