Deux Ivoiriens arrêtés relativement au scandale des sextos de Tony Clement

Deux citoyens de la Côte-d’Ivoire ont été arrêtés relativement aux sextos et à la tentative d’extorsion ayant mené à la démission du député Tony Clement à titre de membre du Parti conservateur du Canada.

Selon le «Toronto Star», qui s’appuie sur un rapport de la police ivoirienne, deux hommes identifiés simplement par les initiales «CH» et «DML» ont été accusés de tentative de fraude et de menace relativement à la publication de photos sexuellement explicites d’un citoyen canadien, sans toutefois nommer Tony Clement.

L’avocat de ce dernier a refusé de commenter l’information samedi.

Photo Chris Wattie / REUTERS

Le quotidien torontois indique que le récit du crime allégué des autorités de la Côte-d’Ivoire concorde avec celui livré par Tony Clement, en novembre dernier, quand le scandale a éclaté.

La police ivoirienne a indiqué que les deux hommes auraient piégé M. Clement en se faisant passer pour une certaine Brianna Dounia. Le député avait indiqué au moment de faire sa difficile confession publique qu’on lui avait réclamé 50 000 euros, soit environ 75 000 $ CAN, afin que les photos ne soient pas diffusées.

Tony Clement a tenté sans succès de devenir le chef du Parti conservateur du Canada à la suite de la fusion entre le Parti conservateur et l’Alliance canadienne, à la fin de 2003. C’est Stephen Harper qui avait remporté la chefferie avant de prendre le pouvoir et de nommer M. Clement au sein de son cabinet. Le député de Parry Sound –Muskoka a été notamment ministre de l’Industrie, de la Santé et président du Conseil du Trésor.

Avant de faire le saut en politique fédérale, M. Clement avait été ministre à l’Assemblée législative de l’Ontario.