THAUVETTE, Yolande



Décédée le 11 janvier 2019. Elle était l'épouse en premières noces de feu Roger (Peck) Cyr et en secondes noces de Valmont Beaulieu. Elle était la fille de feu Fortuna Thauvette et de feu Donalda Villeneuve. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles : Renée (Maurice Roy) et Yolaine (Pierre Yves Daoust); ses petits-enfants : Jean Sébastien (Jessica), Olivier (Katia) et Alexanne (Jacob); ses arrière-petits-enfants : Princesse Romy et Jackson. Elle laisse également une soeur Réjeanne (feu Denis Gravel); son beau-frère Raynald (Ginette); ses belles-soeurs : Claire-Andrée (Jérôme), Laurette, Aline et Ghislaine (Marcel) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. Elle fut prédécédée par ses soeurs : Marie-Reine (feu Willie), Cécile (feu Yvon), Huguette (feu Antonio), Liette (feu Jean-Marc) et Anne-Marie; ses frères : Exélus (Aline), Paul-Émile (feu Odette), Jean-Claude (feu Hélène), Gérald (Laurette) et Gilles. Elle sera exposée le vendredi 25 janvier 2019 de 13 h à 16 h et de 18 h à 21 h à laLa famille recevra les condoléances à l'église à compter de 12 h 30. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Gatineau. La famille désire remercier ses nièces : Paulette, Benoite et Brigitte pour leur présence constante au cours des dernières 48 heures; Lyne Gornon et Réal Lagacé présents quotidiennement pendant son hospitalisation ainsi que l'équipe médicale : Dr Hanley, Dr Nault, Dre Marie-Christine Veilleux ainsi que le personnel de l'hôpital de Hull.