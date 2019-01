En toute simplicité

À moins de deux heures de Montréal et d’Ottawa, il y a un territoire de pêche accessible où la flexibilité est à l’honneur.

En Outaouais, aux limites de la réserve faunique de Papineau-Labelle et à proximité de la municipalité de Duhamel, on retrouve un ancien site privé qui était réservé à quelques manieurs de perche bien nantis. Au fil du temps, cet endroit est devenu la pourvoirie Roger Fortier, puis Gagné et filles. En 2015, Dominic Tremblay, Maryse Hervieux et leurs enfants Kim et Jacob se sont lancés en affaires et ont redonné le nom d’origine à ce domaine de 14 km² : le Club des Douze.

Diversité

Comme chez la majorité des aubergistes de la forêt, il est possible de choisir un plan américain avec la bouffe et la literie ou la version européenne avec votre propre nourriture et vos draps.

Ce qui aide ces Joliettains d’origine à se démarquer, c’est la souplesse de leurs forfaits. On peut évidemment y pêcher pour une seule journée. De nombreux adeptes optent toutefois pour le plan Prêt à pêcher d’une durée de deux jours, pour deux adultes et leurs rejetons. Pour moins de 400 $, ils séjournent deux nuits sur place, apprennent les rudiments de base et on leur prête une embarcation, un moteur électrique, une batterie, les cannes à pêche, les leurres, l’épuisette et ils reçoivent même une boîte de vers.

Au retour de leur excursion, on les aide à éviscérer leurs captures et à les conserver. En fait, tout ce beau monde se donne comme mission d’épauler la clientèle durant leur séjour. Il s’agit d’une très belle formule pour initier de nouveaux amateurs ou pour redécouvrir cette superbe activité de prélèvement. Il est possible d’y demeurer plus longuement si on le souhaite.

Parlons pêche

Il y a huit nappes d’eau éparpillées sur le territoire. Seulement cinq d’entre elles sont exploitées pour l’instant.

Dans le lac qui fait face à l’accueil, le Galette et dans le Creux, on retrouve des truites mouchetées de 23 à 35 cm (9 à 14 po) et des arcs-en-ciel de 28 à 33 cm (11 à 13 po). Si vous préférez des arcs-en-ciel de plus grande taille et que votre forfait vous le permet, vous voudrez certainement tenter votre chance dans les eaux du Scellier.

De belles batailleuses pouvant peser jusqu’à 2,5 kg y sont interceptées. Un total de près de 10 000 poissons sont déposés annuellement dans ces trois sites afin d’assurer une qualité de pêche notable. Les invités peuvent capturer un quota unique, combiné, de 10 spécimens.

Autres défis

Si vous voulez vous mesurer à d’agressifs achigans à petite bouche, vous voudrez peut-être vous diriger, à VTT, vers les lacs Garault et la Rouge. Sachez toutefois que leur remise à l’eau est obligatoire.

Plusieurs personnes s’étonnent d’apprendre qu’un nombre limité d’endroits, comme le Club des Douze, sont en activité à longueur d’année. Il est donc permis d’y taquiner les ombles et les truites durant la transition automnale. Puis, en hiver, il y a même des forfaits de pêche blanche en formule tout-inclus.

Le site

Lors d’un séjour dans l’un des quatre chalets ou dans le pavillon adjacent avec 15 chambres, vous avez l’opportunité de vous régaler de bons plats dans le restaurant aménagé pour accueillir 45 convives.

Après avoir ciblé les diverses espèces, si vous le souhaitez, vous pouvez opter pour une aventure douce en kayak, en pédalo ou tout simplement sillonner l’un des sentiers pédestres. En hiver, les enfants de tous les âges sont émerveillés lorsqu’ils observent les nombreux chevreuils dans les divers ravages.

Pour accéder à cette nature généreuse, de Montréal, empruntez la 15 Nord, la 50 Ouest, puis la 321 Nord jusqu’à Duhamel. Il ne reste plus qu’à parcourir sept kilomètres sur un chemin forestier parfaitement carrossable. Des sentiers fédérés de motoneige et de VTT bifurquent et facilitent également l’accès au site.

►Pour en apprendre davantage, visitez les sites pourvoirieclubdesdouze.com et pecheoutaouais.ca ou composez le 819 325-2230.

Top 15 leurres pour la perchaude sous la glace

Afin de vous aider à capturer plus de poissons, j’ai dressé une liste des offrandes les plus performantes à utiliser avec la collaboration de Richard Sicard, du Pro Shop Canadian Tire de Saint-Eustache, de Brian Bertrand, du Sail Laval, de Patrice Mongrain, de l’Écotone Trois-Rivières, et de Normand Dubé, du Pavillon Chasse et Pêche de Granby.

1. Nymphe des glaces

2. Super-Glo Doodle Bug

3. Glo-shot Jig GSJ3

4. Mimic Minnow Tuff Tube 1,5 po. MMTT1

5. Forage Minnow Jig

6. Syclops S00

7. W10 Wabler

8. Buck-Shot Spoon avec œil de perchaude Impulse

9. Atomic Teaser

10. Micro Nymph Twister

11. Bibittes Mme Jigger

12. Petit Jigging Rap

13. Impulse Rigged Bloodworm

14. Tear Drop 1/16 de VMC

15. Northland Tungsten Larva Fly jig