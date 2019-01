Faut-il avoir peur de la Chine?

Personne ne devrait s’étonner de la nouvelle arrogance des dirigeants chinois. Désormais, la Chine rivalise avec les États-Unis dans une nouvelle guerre froide. Le Parti communiste chinois devient de plus en plus autoritaire. C’est ce qui rend la Chine dangereuse pour le monde, en particulier pour les démocraties. La dureté des critiques des autorités chinoises contre Justin Trudeau et la position agressive des dirigeants chinois pour défendre la compagnie Huawei s’appuient sur cette nouvelle puissance de la Chine.

La Chine fait peur aux pays occidentaux depuis longtemps. Elle était déjà crainte du temps de Marco Polo.

De nos jours, les dirigeants chinois assurent ne pas chercher à conquérir le monde ni vouloir prendre la place des États-Unis.

Malheureusement, les faits ne concordent pas avec les paroles des dirigeants chinois.

La Chine est parvenue à se développer rapidement pour deux raisons.

D’abord, le parti communiste chinois y a pris le pouvoir en 1949. Les communistes ont fait un excellent travail d’éducation et de modernisation du pays. Ils ont aussi organisé la Chine avec une efficacité toute militaire.

Ensuite, les Russes, puis les Américains ont transféré aux Chinois les technologies dont ils avaient besoin.

Le président Nixon, en particulier, a instauré à partir de 1972 un transfert massif de technologies occidentales. Ces transferts ne se sont jamais vraiment interrompus.

À présent, les technologies chinoises sont souvent les plus avancées du monde. Pourquoi ? Parce que le gouvernement chinois a investi massivement dans des centres de recherche et qu’il a pris, grâce à l’espionnage ou par des achats forcés, le meilleur de toutes les technologies occidentales.

La deuxième puissance militaire

L’armée chinoise est devenue la seconde armée la plus puissante au monde. Il lui manque encore quelques ingrédients importants pour vaincre l’armée américaine.

Par exemple, elle ne possède qu’un porte-avions, tandis que les États-Unis en comptent une vingtaine. Elle a peu de bases militaires à l’étranger, tandis que les États-Unis en possèdent plus de 700.

Mais déjà, l’issue d’une guerre en Asie de l’Est entre la Chine et les États-Unis est incertaine.

Et le Pentagone estime que les États-Unis pourraient perdre une guerre mondiale, si la Chine s’alliait à la Russie.

La puissance militaire chinoise devrait dépasser la puissance américaine d’ici quelques années. Ceci est d’autant plus évident que Donald Trump met à dure épreuve les alliances militaires des États-Unis.

À mesure que la puissance militaire de la Chine grandira, plusieurs pays se tourneront vers elle pour leur protection.

Les exportations occidentales d’armements vers ces pays diminueront, et surtout, leurs marchés deviendront moins accessibles.

En parité de pouvoir d’achat, l’économie de la Chine vaut environ 25 000 milliards de dollars américains. L’économie des États-Unis représente 20 000 milliards de dollars.

Or, l’économie de la Chine croît beaucoup plus vite que celle des États-Unis. La domination économique de la Chine se renforce donc.

Mais il manque encore quelques atouts à la Chine pour supplanter les États-Unis. Par exemple, la devise chinoise n’est pas autant utilisée que le dollar américain.

L’influence de la Chine sur les grandes institutions financières internationales, comme la Banque Mondiale, demeure plus faible que celle des États-Unis.

Mais la gestion égoïste et à courte vue de l’équipe Trump dans le commerce international incite des alliés américains à se distancier des États-Unis.

De plus, la Chine finance généreusement à travers le monde des projets qui permettent à ses compagnies de s’installer pour longtemps dans divers pays. Par exemple, la compagnie de télécommunication Huawei profite de cette politique dite des « nouvelles routes de la soie ».

La domination politique

Depuis l’arrivée de Xi Jinping, le Parti communiste chinois a considérablement durci son emprise sur la population chinoise.

Bientôt, les Chinois seront partout espionnés par le gouvernement. Suivant leur comportement, ils recevront une cote de crédit politique plus ou moins élevée qui leur permettra ou non de solliciter des emplois, de recevoir des prêts bancaires, d’acheter des billets de train, etc.

Les citoyens pourront plus facilement être emprisonnés pour leurs opinions. Ce système de surveillance est soutenu par des ordinateurs très puissants qui traquent les Chinois dans toutes leurs activités.

Plusieurs dictateurs veulent implanter ce système dans leur pays. On ne voit pas très bien comment le moindre mouvement d’opposition pourrait subsister avec ce genre de système.

Pourtant, aussi terrible qu’il soit, ce système de surveillance est le point faible du régime chinois.

En effet, cette surveillance permanente incite les Chinois à adopter des attitudes très conformes, ce qui tue la créativité et l’esprit d’initiative.

Ainsi, le régime n’est pas viable à très long terme.

Mais combien de temps pourra-t-il survivre ? Quels dégâts pourra-t-il faire, face à des démocraties plus divisées que jamais ?

► Loïc Tassé est chroniqueur en relations internationales et spécialiste de la Chine, où il a passé plusieurs années, notamment comme chercheur invité à l’Institut Économique de l’Université de Pékin.

Quelques dates importantes de la montée de la puissance chinoise

Prise du pouvoir par les communistes 1950 : Début de la coopération scientifique, économique et militaire avec l’URSS

Début de la coopération scientifique et militaire avec les États-Unis 1978 : Nouvelle politique économique et réouverture des universités fermées

La Chine joint l’OMC 1998 : Première ligne de TGV en Chine

Lancement du premier porte-avions chinois 2012 : Arrivée de Xi Jinping au pouvoir et durcissement progressif du régime

La taille de l’économie chinoise dépasse celle des États-Unis en parité de pouvoir d’achat (PPA) 2016 : Un ordinateur chinois devient le plus puissant au monde

Quelques notions supplémentaires

Qui est Huawei ?

Cette compagnie chinoise est le plus grand fabricant d’équipement de télécommunication au monde. Elle est très en avance sur ses compétiteurs américains. Elle est accusée par les États-Unis d’avoir fourni du matériel avancé à l’Iran. La compagnie est dirigée en sous-main par le Parti communiste chinois, comme toutes les compagnies chinoises importantes.

Espionnage

Comme toutes les grandes puissances, la Chine possède d’excellents réseaux d’espionnage. Les espions chinois visent en particulier l’information militaire et les technologies de pointe.

Transferts forcés

Les compagnies étrangères qui veulent fabriquer leur marchandise en Chine sont souvent forcées de transférer leurs technologies les plus avancées en Chine. Il est courant que ces technologies soient par la suite utilisées par des compagnies chinoises concurrentes.

Les nouvelles routes de la soie

Les nouvelles routes de la soie sont un réseau de ports, de routes, de voies ferrées que les Chinois financent à travers le monde. En retour, les compagnies chinoises obtiennent des contrats, des droits d’exploitation minière, des droits de pêche, des centres d’achat, etc.

Le système de surveillance

43 municipalités testent des programmes de reconnaissance faciale appelés « Filet du ciel ». Cette reconnaissance, jumelée à l’analyse des conversations internet ou téléphoniques des citoyens, permet de noter les citoyens et de leur attribuer une « cote de crédit politique ». Cette surveillance devrait être étendue à l’ensemble de la Chine après 2020.

Le système de justice chinois

Il n’est pas indépendant. Les policiers tentent souvent d’arracher des aveux aux accusés par de mauvais traitements. Les hauts dirigeants politiques peuvent intervenir auprès des juges si bon leur semble. C’est pourquoi certaines arrestations récentes de Canadiens sont particulièrement suspectes.