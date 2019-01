Iberostar Varadero: un triplé parfait sur la péninsule d’Hicacos

VARADERO, Cuba | Depuis son ouverture il y a plus de 10 ans, l’hôtel Iberostar n’a pas perdu sa place au soleil, figurant toujours au top des meilleurs tout inclus pour les familles de Varadero pour le service, le confort et la nourriture.

Les 11 bâtiments à l’architecture coloniale espagnole qui sont répartis à travers le site arborent des teintes savoureuses de cannelle, ocre, jaune curry, bleu lavande­­ et saumon, qui se marient avec beauté aux couchers de soleil. Ni trop grand ni trop petit : on passe donc d’une aire à une autre et les espaces communs tout comme la plage ne sont jamais­­­ trop bondés.

Photo Natalie Sicard, Iberostar

Des espaces de détente jalonnent le site autour des deux piscines centrales. Des lits balinais se succèdent sur un îlot de verdure proche de l’accès à la plage.

Les enfants, quant à eux, trouvent leur bonheur dans les zones qui leur sont réservées avec leur propre piscine où trône un bateau pirate grandeur nature, un Mini-Club (4-8 ans) et un Maxi Club (8-12 ans) avec des animateurs attentifs qui les encadrent avec une myriade d’activités. Un service de gardiennage est aussi offert sur demande.

Photo Natalie Sicard, Iberostar

Le bar Los Arcos, dans le spacieux lobby­­­ flanqué de fontaines et de colonnades, est l’endroit idéal pour siroter un apéro à toute heure du jour. Pour prendre un café, le salon attenant est tout aussi confortable, tout comme le Star Café, un petit bistrot indépendant où l’on peut commander un latte ou un cappuccino à consommer sur place ou à emporter. Accompagné d’un cigare, c’est au Cigar Bar la Vitola que ça se passe.

L’hôtel met à la disposition de ses clients 386 chambres doubles dont 36 suites junior, avec lits queen ou king size et un canapé-lit, dont plusieurs offrent des vues sur la mer. On trouve dans le bungalow jouxtant le spa 24 chambres juniors suites et 2 suites présidentielles situées au 3e niveau. Ces installations pour adultes viennent avec plusieurs privilèges : aromathérapie, bain à remous dans la chambre ou sur le balcon, libre accès aux zones du spa en tout temps, aires exclusives de détente à la plage, rabais pour un traitement avec un séjour de 3 nuits minimum, internet gratuit et 3 entrées pour le golf de Varadero, de même qu’un service personnalisé.

Photo Natalie Sicard, Iberostar

Une animation de qualité

Peu d’hôtels dans le monde peuvent se targuer d’offrir des prestations d’aussi grande qualité que ceux de Cuba, et la troupe de 24 danseurs et 4 musiciens de l’Iberostar Varadero offre la crème de la crème des spectacles en fin de soirée. 14 spectacles différents sur 14 jours assurent un nouveau show tous les soirs et la rotation est sans cesse renouvelée. Il ne faut pas manquer Le Broadway Show et celui des années 1980 (Madonna, The Bangles, Boy Georges, Steve Miller) : du grand spectacle ! On fait aussi participer les tout-petits sur Cats.

Photo Natalie Sicard, Iberostar

La gastronomie

Reconnue pour la qualité de sa gastronomie, la chaîne Iberostar gère depuis novembre dernier sa propre entreprise d’importation de nourriture (tant d’Espa­gne que d’Amérique du Sud), ce qui contribue grandement à la diversité des produits offerts dans ses restaurants. Le buffet réunit plusieurs types de cuisines, dont, au bonheur de plusieurs, 4 types de ceviche.

Photo Natalie Sicard, Iberostar

Photo Natalie Sicard, Iberostar

Il y a un bar-grill au bord de la plage et 4 restaurants à la carte de type international, japonais, méditerranéen (La Dorada) et gourmet (El Bosquet).

Le chef cubain Julio met tout en œuvre pour offrir des mets inventifs. El Bosquet offre un menu 5 services, incluant lors de notre passage : une bouchée de magret de canard, un ceviche, un risotto aux crevettes, un mojito frappé en trou normand et une mousse au chocolat. Le déjeuner se prend au buffet ou au restaurant La Dorada, décoré de tableaux originaux du peintre cubain Daniel Zafra, et qui, le soir, se transforme avec un menu à la carte aux plats succulents et à la présentation très artistique. Il faut essayer la bisque de gambas et langouste sur brunoise de crabe.

À savoir

L’hôtel est à 39 km de l’aéroport, à 7 km du Golf et à 14 km du centre-ville de Varadero.

On y trouve