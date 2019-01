Il faudra dire «suicide assisté»

La situation personnelle des demandeurs dans la cause entendue au palais de justice de Montréal suscite l’empathie. Ils sont frappés par des maladies dégénératives qui les privent de leur autonomie et ruinent leur qualité de vie.

Il n’en demeure pas moins que les récents événements doivent être regardés avec un certain recul en regard de l’évolution du dossier de l’aide à mourir. Une évolution significative et rapide.

La commission initiée par Véronique Hivon portait le nom « Mourir dans la dignité ». La loi en découlant s’est appelée « Aide médicale à mourir ». À cette époque, on insistait sur le fait qu’il ne s’agissait pas de suicide assisté. Même les médias étaient appelés à ne pas utiliser cette expression et encore moins le mot « euthanasie ».

La « mort prévisible » est devenue un critère critiqué. Il s’agit néanmoins d’un élément minimalement mesurable et objectif. Le remplacer par le critère de la souffrance nous amène sur un terrain beaucoup plus subjectif. Qu’est-ce que « trop » de souffrance ? Quel est le niveau de souffrance qui empêche complètement de jouir de la vie ?

Puis les questions encore plus complexes. Un jeune de 25 ans devient paraplégique dans un accident de moto. Il juge n’avoir plus de qualité de vie dans ce nouvel état. Souffrance, dommages permanents, il finira sa vie en fauteuil roulant. Il n’a plus qu’un souhait et une obsession : mourir. Qui décide que ce n’est pas assez de souffrance ?