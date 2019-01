Jordane Labrie inspirée par le Canada

Elle s’était embarquée pour un voyage en train à travers le pays avec pour mandat de donner trois concerts par jour aux voyageurs. Douze jours plus tard, Jordane Labrie en est ressortie avec toutes les chansons originales de son premier album. Le Canada comme source d’inspiration ? You bet !

« La poésie des grands espaces nous a toujours intéressés », explique cette digne héritière des prêtresses folk Janis Joplin et Joni Mitchell, qui s’exprime à la première personne du pluriel pour bien marquer la présence cruciale dans son projet de son partenaire musical, Clément Desjardins.

Les deux artistes, établis à Québec, ont rapidement réalisé que ce périple ferroviaire, qui les a menés de l’effervescente Toronto à la belle Vancouver en passant par les longues étendues des Prairies, serait fructueux.

« Dès la première journée, deux chansons étaient sorties, dont Regardez devant, le premier single », relate celle qui a laissé tomber son patronyme Labrie sur la pochette de son album, intitulé 12 jours, comme la durée du trajet en train.

« 12 jours, précise Jordane, qu’on a d’abord connue par ses reprises de standards folk, c’est aussi l’idée d’une fille qui décide de partir à l’aventure, de laisser ses attaches derrière pour aller voir ce qui se passe de l’autre côté du pays. »

Les chansons composées, il fallait ensuite les enregistrer. Le hasard a voulu que la route de Jordane croise celle de Jeannot Bournival, complice musical de Fred Pellerin. Quelques atomes crochus plus tard, elle était dans son studio de Saint-Élie-de-Caxton.

« Il n’avait vraiment pas de place dans son calendrier parce qu’il faisait Fred Pellerin toute l’année, mais il a ménagé un trou dans son horaire parce qu’il voulait le faire avec nous. Il a joué avec nous et a réalisé l’album. Il va même participer à nos spectacles de lancement », se réjouit Jordane.

Quiétude retrouvée

À Saint-Élie, l’artiste de Québec a retrouvé une quiétude qui collait parfaitement à la douceur et l’authenticité de ses chansons.

« Ça s’est fait en même temps que je participais à La Voix et ça faisait tellement du bien de se retrouver dans un endroit calme et mythique. Comme je viens des Escoumins, c’est un endroit qui me ressemble beaucoup. Ça donne un album vrai. Parfois, on entend des craquements, le feu qui crépite dans le foyer. »

Sous l’aile de Serena Ryder

Parlant de La Voix, dont elle était candidate de la dernière saison, Jordane y a fait une autre rencontre déterminante quand elle a chanté avec Serena Ryder. Apparemment, elle l’a épatée puisque Ryder a invité Jordane à assurer sa première partie lors de sa récente tournée québécoise.

L’invitation a été payante. « À Gatineau, on a vendu pour mille dollars de disques compacts », dit Clément Desjardins.

« Même si l’album n’est pas sorti, nous en avions apporté une caisse parce qu’on venait de les faire imprimer. On les a tous vendus. À partir de là, ils ont allongé les entractes parce que les gens faisaient la file pour en acheter », raconte Jordane, qui n’en revient pas encore de la réponse enthousiaste du public.

Rien pour gâcher son plaisir, le gérant de Serena Ryder aurait pris bonne note du talent de la Québécoise. Ce qui en résultera reste un mystère, mais disons que la route musicale de Jordane s’annonce longue et belle.

► Après La Voix, Jordane participera à l’émission The Launch, à CTV. Elle sera de l’épisode du 27 février aux côtés de nul autre que Bryan Adams.

► On pourra voir et entendre Jordane le 6 février au Centre d’art La Chapelle, à Québec, le 9 février au Rond-Coin, à Saint-Élie-de-Caxton, et le 13 février, au Verre Bouteille, à Montréal.

► L’album 12 jours est en vente officiellement le 18 janvier.