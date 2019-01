La femme derrière «Le Soleil de la Floride»

Elle travaille en français et dirige l’hebdomadaire Le Soleil de la Floride, un journal francophone qui existe depuis 36 ans. Pourtant, si Denise Dumont et son mari ont quitté le Québec au milieu des années 80, c’était pour offrir à leurs deux enfants la possibilité d’apprendre l’anglais.

« Je suis native de Dégelis dans le Bas-Saint-Laurent et, à l’époque, je me trouvais bien handicapée de ne pas bien m’exprimer en anglais, alors j’ai voulu offrir le plus beau cadeau qui soit à mes enfants, le bilinguisme», explique-t-elle.

« Et comme nous n’avions pas le droit d’envoyer nos enfants à l’école publique anglaise, nous avons décidé de quitter le Québec », dit-elle.

Le couple d’entrepreneurs a d’abord résidé en Colombie-Britannique, puis en Californie, pour finalement se retrouver en Floride et en Amérique centrale.

Depuis 2010, ils se sont installés de façon permanente en Floride.

« J’ai adoré la Californie, mais j’ai eu un coup de cœur pour la Floride. En raison des Québécois qui s’y trouvent bien sûr, mais aussi parce qu’elle a tant à offrir avec sa faune, sa flore et sa vie culturelle. Mon mari et moi souhaitons même y passer le reste de notre vie », conclut-elle.

Voici quelques-unes de ses bonnes adresses en Floride.

Phillip and Patricia Frost Museum of Science

Photo Marie Poupart

« Ouvert depuis à peine un an, il faut absolument découvrir, à Miami, le tout nouveau musée des sciences, le Frost Museum. Son site est extraordinaire avec sa vue sur l’océan et l’impressionnante bâtisse est située juste en face du Pérez Art Museum, à voir également. Le Frost Museum est conçu autant pour les enfants que pour les adultes. On y apprend vraiment plein de choses sur l’aviation, le fonctionnement du cerveau, la lumière, et ce, de manière interactive. L’immense aquarium vaut à lui seul la visite ! Et le planétarium offre différentes présentations tout le long de la journée.

Pour le lunch, allez faire un tour au restaurant Verde du Pérez Art Museum avec la vue sur la baie de Biscayne, ce sera la cerise sur le sundae de votre dessert ! »

Myapapaya juicery + kitchen

Photo Marie Poupart

«Je suis une adepte de yoga, et je m’alimente sainement. Pour manger santé dans la région de Fort Lauderdale, je vais à l’une des deux succursales du restaurant Myapapaya juicery + kitchen. On y sert une cuisine bioprotéinée toute en saveur, inventive à souhait et à base de produits locaux de saison. Le menu est composé de salades, sandwichs, pitas et, bien sûr, de leurs fameux « organic greens & bowls » qui me font craquer chaque fois. Ils ont une grande sélection de thés et des biscuits uniques comme ceux à la noix de coco et pistache que l’on peut déguster sans avoir peur d’ingurgiter trop de sucre. Ce n’est pas un resto chic, mais plutôt un comptoir de restauration rapide santé. »

ArtsPark at Young Circle

Photo Marie Poupart

« Pour faire de belles promenades, j’aime bien fréquenter le ArtsPark, cet immense terrain de 10 acres situé dans l’immense carrefour giratoire au centre-ville d’Hollywood. On y trouve, entre autres, un parc pour les enfants avec des jets d’eau ludiques, un amphithéâtre qui présente tout au long de l’année des spectacles gratuits, une belle fontaine et une galerie d’art où vous pourrez apprendre à souffler le verre. Enfin, croyez-le ou non, on y trouve même trois baobabs, de quoi ravir les inconditionnels de Saint-Exupéry. Cette année, c’est au ArtsPark que se tiendra le CanadaFest, du 8 au 10 février 2019. Le CanadaFest est un festival culturel organisé par Le Soleil de la Floride. Il rassemble les snowbirds et visiteurs canadiens, principalement francophones, et leur fait connaître les produits et services en français disponibles en Floride.

C’est aussi deux jours et demi de spectacles gratuits, offerts par des artistes bénévoles !»

Morikami Museum and Japanese Gardens

Photo Marie Poupart

« Pour faire le plein de zénitude, le Morikami Museum à Delray Beach est tout indiqué. Un lieu séduisant réputé pour ses jolis jardins japonais, sa magnifique forêt de bambous, ses cascades, ses sculptures et, bien sûr, sa collection de bonzaïs. Les jardins ravissent d’ailleurs les amateurs de photographie. Faites un détour par leur boutique, vous y trouverez un bel éventail d’objets raffinés, dont une magnifique collection de théières, de beaux foulards et des livres d’art. Un volet sur l’histoire des premiers Japonais qui se sont installés dans la région au début du XXe siècle pour cultiver l’ananas mérite aussi qu’on s’y attarde.

Son restaurant spécialisé dans les sushis et sa vue panoramique invitent à la détente. »

