La grande tragédie grecque de Serge Denoncourt

Le Théâtre Espace Go plongera ses spectateurs dans la mythologie grecque, avec une œuvre de Sophocle, poète et grand tragédien grec. Écrite plus de 400 ans av. J.-C., Électre est l’histoire d’une femme habitée par des sentiments de haine et de vengeance. C’est le metteur en scène Serge Denoncourt et la tête d’affiche Magalie Lépine-Blondeau qui ont ensemble choisi cette pièce.

Après avoir été complices dans plusieurs pièces dont, notamment, Un tramway nommé désir et Les Liaisons dangereuses, le metteur en scène Serge Denoncourt et la comédienne Magalie Lépine-Blondeau souhaitaient retravailler ensemble. « Magalie voulait jouer un rôle en lien avec la colère et la vengeance qui est quelque chose que les femmes ne font pas souvent au théâtre », fait remarquer Serge Denoncourt. « C’est là que l’idée de monter Électre a surgi, même si le texte a été écrit il y a plus de 2400 ans. »

Selon le metteur en scène, il s’agit d’un texte d’une grande actualité. « C’est très moderne », précise-t-il.

D’ailleurs, selon lui, deux choses vont ressortir de cette pièce.

« On sera surpris de constater la grande modernité du texte et emballé du grand talent d’actrice de Magalie Lépine-Blondeau », souligne-t-il.

Même si le texte original de la pièce de Sophocle demeure le même, on a fait appel à Évelyne de la Chenelière pour adapter la traduction française qui a souvent servi en France.

Venger son père

Photo courtoisie, Espace Go

Ainsi, Magalie Lépine-Blondeau interprétera Électre, héroïne de la mythologie grecque, cette femme en colère, qui n’est pas aimée de son entourage et qui veut venger la mort de son père, nourrissant une haine impitoyable envers sa mère et son amant.

Pour cause, c’est sa mère et l’amant de celle-ci qui ont tué son père.

On veut répondre au crime par le crime, au meurtre par le meurtre, œil pour œil, dent pour dent. Évidemment, on pourra se questionner sur cette façon de faire qui ne mène nulle part. Même si son frère sera là pour l’aider dans son crime, elle n’attendra pas après lui, étant prête à la révolte et à commettre un double meurtre.

« On évoque aussi la grande souffrance humaine », annonce le metteur en scène.

Parmi les autres personnages sur scène, mentionnons la mère d’Électre, campée par Violette Chauveau, le frère d’Électre, personnifié par Vincent Leclerc, et la sœur d’Électre, incarnée par Marie-Pier Labrecque. S’ajoute aux principaux personnages un chœur qui représentera, en quelque sorte, la cité qui l’entoure et qui la juge.

Rivalité mère-fille

Parmi les nombreux thèmes que la pièce aborde, il sera question de la rivalité mère-fille. La jalousie qui peut s’installer entre celles-ci existe encore aujourd’hui.

Par ailleurs, on pourra également assister à une autre mise en scène de Denoncourt, pour l’œuvre de Michel Marc Bouchard, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, mettant en vedette Julie Le Breton, qui sera présentée au TNM en mai prochain. Entre-temps, Serge Denoncourt fera la mise en scène de la comédie musicale Bernadette de Lourdes en France.

Électre

♦ Auteur : D’après l’œuvre de Sophocle

♦ Mise en scène : Serge Denoncourt

♦ Adaptation : Évelyne de la Chenelière

♦ Distribution : Violette Chauveau, Marie-Pier Labrecque, Caranne Laurent, Vincent Leclerc et Magalie Lépine-Blondeau

♦ Du 22 janvier au 17 février

♦ Au Théâtre Espace Go