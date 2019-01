La Rochelle aux origines de Montréal

Si la majorité des Canadiens français ont transité par les ports d’Honfleur, Saint-Malo ou Dieppe, les premiers Montréalistes, venus pour fonder Ville-Marie, la future Montréal, partirent de La Rochelle.

Ironique que ce soit d’une ville protestante qu’ont pris le large des ultra-catholiques exaltés comme De Maisonneuve, Jeanne Mance et Marguerite Bourgeoys. Ils rêvaient à rien de moins qu’une nouvelle « race » mélangeant les Amérindiens et les Français, tous catholiques et heureux, dans une société idéale, loin de la corruption de l’Europe.

J’ignore tout des convictions religieuses d’Étienne Truteau (avec un t), l’ancêtre de Pierre Elliott Trudeau et de son fils. Par ailleurs, le printemps dernier, le maire de La Rochelle emporté par la « trudeaumanie » version Justin a longuement expliqué comment cet Étienne était né en 1641, un an avant la fondation de Montréal. Menuisier, plus tard, il s’y établira et contribuera à la bâtir.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Ne pas oublier

Le visiteur non averti à La Rochelle n’a pourtant aucune idée de l’importance décisive de cette ville portuaire pour la future métropole et pour tout le Canada. Pendant la guerre de conquête, la puissante marine anglaise bloquait, justement, La Rochelle, pour éviter les ravitaillements à la Nouvelle-France !

Obnubilé par Jacques Cartier et Saint-Malo, on a tendance à négliger le « cordon ombilical » que fut la route La Rochelle-Québec. La ville actuelle offre une rue Montréal, mais on cherche en vain des monuments impressionnants où La Rochelle rappellerait son rôle ! Quelqu’un a-t-il ici un sens minimal de l’histoire ? J’aimerais bien suggérer que le Québec – ou la ville de Montréal – fasse cadeau d’une magnifique œuvre d’art à La Rochelle en guise de reconnaissance... mais je sais très bien que ça donnerait une insignifiance comme ces « plaques de métal avec de l’eau qui coule en dessous » de la place du Québec à Paris (qui sont censées célébrer les accomplissements d’Hydro-Québec) ou encore comme l’affreuse poutre de ciment censée honorer le général de Gaulle devant l’hôpital Notre-Dame... ou encore comme le « bloc à mégots de cigarette » au pied de la place Jacques-Cartier censé honorer ledit découvreur...

J’ai visité La Rochelle par trois fois en 1980, 2003 et 2018 ; trois bonnes expériences. C’est un peu moins cher qu’à Paris. La nourriture est bonne, avec le pineau des Charentes sur toutes les tables.