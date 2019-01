L’actrice, animatrice et scénariste Rosalie Bonenfant a fait ses débuts littéraires avec un premier recueil de chroniques d’humeurs présentées sur les ondes d’Énergie puis de Rouge FM, et intitulé La fois où j’ai écrit un livre. Elle y aborde, sans tabou, plusieurs sujets d’actualité, avec un ton très direct.

Rosalie Bonenfant, dans ses textes très personnels, parle de Facebook, du pot, de l’intimité, de la séduction, mais aussi du consentement, de la féminité, des haters, du mensonge et des préjugés.

Comment choisit-elle ses sujets de chronique ? « Quand je suis entrée à la radio, on m’a donné carte blanche. Je ne savais pas trop quelle couleur mettre à cette carte-là, donc de semaine en semaine, j’y vais vraiment avec ce qui m’inspire », explique-t-elle.

Photo courtoisie

Comme elle en est à sa troisième année, elle a appris à toujours « prévoir » un peu son inspiration et à noter des pistes, même s’il lui arrive souvent de tout réécrire, lorsqu’un événement inattendu survient.

« Ça part vraiment de ce qui m’inspire et me fait réagir. »

Parler de soi

Ses champs d’intérêt sont variés. « Comme je n’ai pas de formation d’écriture, je travaille de pair avec le syndrome de l’imposteur et je pense que la meilleure façon pour moi de partir, c’est de parler de ce que je connais. Je parle de mon expérience, de mon vécu, de ma perception d’une réalité. Mes opinions, au final, on s’en fiche un peu... Je pense que ce qui est important, c’est de soulever la discussion, peut-être l’introspection, et d’inspirer les gens. »

Certains sujets suscitent plus d’intérêt que d’autres. « Généralement, plus c’est personnel, plus ça a l’air tiré d’une page de mon journal intime, plus ça rejoint les gens. C’est quand même étonnant parce que mon vécu, c’est pas tout le monde qui le partage. Mais j’aborde des sujets qui sont assez dans l’air du temps. »

« Ma chronique qui a eu le plus de vues (presque deux millions maintenant), c’est “La fois où j’ai dit non”, où je contais une fois où je me sentais mal d’imposer un refus à mon chum. Je réalise que je ne suis pas la seule à vivre ça. Qu’on s’appelle Claudette ou Sylvie ou Sarah-Jade-Cristelle, c’est quelque chose à quoi on est un peu confrontées. Quand ça part de moi et que ça traite d’un sujet qui nous habite tous, d’une façon ou d’une autre, c’est vraiment ce qui “pogne” le plus. »

Auditoire féminin

Son auditoire est principalement féminin. « Étant donné que j’appelle à l’ouverture d’esprit et à l’inclusion, il y a quand même des gars qui me disent qu’ils trouvent ça très cool. Je les estime énormément : d’avoir des alliés masculins de mon bord, je trouve ça très cool aussi. »

Le recueil a été très bien reçu. « Les gens sont un peu dans des chaussures qu’ils connaissent », observe-t-elle. Comme ses chroniques font souvent référence à l’actualité, elle a dû les travailler pour les rendre intemporelles. « J’ai ajouté des codes QR qui ramènent à des articles qui résument les événements dont je fais mention. Mais j’ai essayé de rester fidèle à ce que j’avais écrit. » Un deuxième livre est déjà en route.

► Rosalie Bonenfant est actrice, animatrice, scénariste et auteure.

► On l’entend à Rouge tous les matins.

► Elle travaille sur un projet web qui l’enchante et qui verra le jour au printemps.