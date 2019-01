Le délicat récit d’une panne d’écriture

Avec Le modèle de Nice, Patrice Brisebois nous entraîne aux côtés d’un protagoniste dont la littérature connaît bien des variantes : l’homme de 40 ans qui se cherche et ne se trouve plus.

Mais il ne cadre pas dans le décor et les gens du coin le lui font franchement savoir. Un écrivain ? « C’est ça je dis, man, on te truste pas », lui lance-t-on à la taverne de la place.

Lui ne s’impose pas. Il est plutôt là pour écrire, sauf que ça ne vient pas. Alors il revisite des romans aimés, il replonge dans les Star Wars et Star Trek, écoute des musiques qui le mènent de Chopin à Duran Duran. Il reçoit la visite régulière de son amoureuse de la ville, Marianne, et fait intimement connaissance avec Angéline, une voisine de son âge.

Et il y a les petits tracas du quotidien : la carte-soleil périmée (« Lui et la paperasse. »), les bibliothèques Billy à remplir, le jeans à dénicher au Rossy du coin, mais où tout est trop long ou trop large. Il y a encore le tuyau de la sécheuse à installer dans le vide sanitaire, en rampant comme Indiana Jones... Chaque fois le détail fait mouche.

On lit : « Depuis toujours qu’il a peur, qu’il se cache derrière ses jouets, ses comics, ses livres, ses films, ses jeux de rôle, ses jeux vidéo, sa musique. Il a eu peur de devenir adulte et comme un personnage ducharmien il a voulu rester enfant et l’imaginaire et l’écriture sont ce qui lui a semblé le plus approprié pour faire quelque chose dans un univers qui l’effraie. »