Le député Simard veut relancer le projet d’hôtel en haut de la chute Montmorency

Abandonné depuis quelques années, le projet d’hôtel au sommet de la chute Montmorency doit être relancé, selon le député caquiste Jean-François Simard qui veut dynamiser le site.

Depuis qu’il a été élu au sein du gouvernement Legault, le député de Montmorency dit travailler activement en coulisses pour convaincre la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) de remettre le projet sur les rails. L’ex-ministre péquiste, sous Bernard Landry, en avait d’ailleurs fait un enjeu électoral.

« Un des objectifs à terme, c’est de relancer un appel d’offres pour la construction d’un hôtel privé sur le site de la chute Montmorency, idéalement en haut. On travaille d’arrache-pied avec les autorités de la SÉPAQ et le ministère (des Forêts, de la Faune et des Parcs) dirigé par Pierre Dufour qui est responsable du site. Il y a déjà eu plusieurs échanges et rencontres qui se sont faits là-dessus », a-t-il confié en entrevue avec Le Journal.

Le député aura toutefois fort à faire pour convaincre la SÉPAQ de relancer le processus à court terme. « À l’heure actuelle, un troisième appel d’offres pour un hôtel, ça ne fait pas partie des plans », a indiqué le porte-parole de la SÉPAQ Simon Boivin, hier, rappelant l’échec des deux premières tentatives.

Aucune proposition en 2014

« On a tenu en 2003 un appel d’offres pour un projet comme ça et aucune soumission conforme n’a été reçue. Puis, en 2014, quand on a fait un deuxième appel d’offres, aucun projet n’a été soumis », a exposé M. Boivin.

Jean-François Simard continuera néanmoins de mettre de la pression sur la SÉPAQ pour ce projet auquel il tient mordicus.

« Le Manoir Montmorency a toujours eu une vocation hôtelière. L’idée, c’est de relancer un hôtel digne de ce nom. Il s’en est construit partout dans la grande région de Québec durant la dernière décennie ; je ne vois pas pourquoi il ne s’en construirait pas dans Montmorency. »

Ce dernier, qui s’était fait discret dans les médias depuis son élection, promet de faire entendre sa voix de plus en plus et de veiller au grain pour que les autres projets annoncés par la SÉPAQ au parc de la Chute-Montmorency se concrétisent.

« Des annonces concernant le site de la chute, il y en a eu beaucoup, et moi, je ne veux pas qu’on l’échappe. »

Investissements de 15 M$

L’an dernier, la SÉPAQ a annoncé un plan de mise en valeur du site, lequel comprend notamment l’aménagement d’une passerelle semi-submersible pour que les visiteurs se rendent au pied de la chute, en plein cœur du bassin. D’ici 2021, 15 M$ seront investis. La phase 1 des travaux doit débuter en mars.

Un premier appel d’offres pour la construction d’une passerelle « contemplative » a été lancé dans les derniers jours.

Le pont ferroviaire sera élargi pour permettre aux visiteurs de s’asseoir dans des gradins en bois, face à la chute. Un sentier « minéral » et un sentier nature en bois seront aussi aménagés.

« C’est en cours de conception. On est toujours à l’intérieur des budgets et des échéanciers », assure la SÉPAQ.

Le parc de la Chute-Montmorency accueille près de 900 000 visiteurs par an. Il s’agit du deuxième site touristique le plus fréquenté dans la capitale après le Vieux-Québec.

Un projet d’hôtel qui ne date pas d’hier...